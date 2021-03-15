Корветы Черного дракона

Китайский флот обгоняет российский по носителям крылатых ракет

В состав ВМС Народно-освободительной армии Китая вошли корветы Nanyang и Shangqiu – 71-й и 72-й, завершающие серию типа 056/056А (Jiangdao – по классификации НАТО). А головной корабль семейства – Xinyang – был заложен на шанхайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в мае 2012 года, который по китайскому календарю был годом Черного водяного дракона. То есть на строительство 72 боевых единиц полным водоизмещением 1500 т каждая потребовалось менее девяти лет.

Здесь нельзя не напомнить, что самые массовые российские надводные боевые корабли постсоветской постройки – малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» полным водоизмещением 949 т. Их передано флоту девять единиц, сборка еще трех ведется на стапеле. В августе 2010 года заложили головной МРК, получивший название «Град Свияжск». Через четыре года его сдали ВМФ. В среднем ВМФ РФ ежегодно получает от промышленности по одному «Буяну-М».

У китайцев дела шли заметно бойчее. Всякий новый корвет типа 056/056А пополнял ВМС НОАК каждые шесть с половиной недель. Особенно ускорилась сдача в последние полтора года. В прошлом году китайский флот получил 15 корветов, а за первые шесть недель текущего – еще десять. Согласитесь, темпы небывалые!

Почему ВМС НОАК вообще потребовались корветы, которых прежде в китайском флоте не было? Заметим, что в ВМС НОАК эти корабли классифицируются как «легкие фрегаты». Но суть, конечно, не в классификации, а в необходимости подобных единиц для ВМС.

С 2004 года ВМС НОАК активно пополнялись ракетными катерами-катамаранами типа 022. При водоизмещении 220 т и длине 42,6 м они развивают максимальную 36-узловую скорость хода. Их вооружение включает восемь противокорабельных ракет YJ-83 (C-801) с дальностью стрельбы в зависимости от модификации 120–180 км, а также шестиствольный 30-мм автомат на базе АК-630. Всего было построено 83 РКА типа 022, предназначенных для уничтожения кораблей противника в прибрежной зоне. Опыт эксплуатации выявил недостаточную мореходность этих РКА и показал изъяны слишком узкой специализации. Они не годились для использования в качестве патрульных, а тем более противолодочных.

В России с 2010 года широко обсуждалась концепция корвета охраны водного района (ОВР). Он должен был прийти на замену больших ракетных катеров проекта 12411 «Молния», малых противолодочных кораблей проекта 1124М «Альбатрос» и базовых тральщиков проекта 1265 «Яхонт».

Конечно, совместить функции РКА, МПЛК и БТЩ в одном корпусе водоизмещением порядка 1500 т непросто. Конструкторскими бюро предлагались разные решения: от строительства ударных, противолодочных и минно-тральных кораблей в одном корпусе с общим набором агрегатов и систем (или их части), но с разным составом вооружения – до модульно-контейнерного способа насыщения сменного вооружения. При этом корветы ОВРа должны быть достаточно дешевыми, чтобы наладить их массовое производство.

В ноябре 2014 года тогдашний главком ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков, ныне занимающий пост главного советника генерального директора ОСК по военному кораблестроению, закрыл программу корвета ОВРа, хотя фактически был определен победитель тендера на лучший проект корабля этого класса. Дескать, теперь обеспечение охраны и обороны сил ВМФ в районах военно-морских баз и на прилегающих к ним территориях выполняется береговыми средствами наблюдения, стационарными гидроакустическими станциями и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками, имеющими на вооружении противокорабельные ракеты разной дальности, а также противолодочной и ударной авиацией.

Как известно, до сих пор решение этой задачи далеко до завершения. Вместо корветов ОВРа главком предпочел строить менее вооруженные, но обладающие большей автономностью патрульные корабли океанской зоны (offshore patrol vessels – OPV) проекта 22160, чьи боевые качества сомнительны. Этот проект был отвергнут в свое время Береговой охраной Пограничной службы ФСБ РФ в качестве сторожевого корабля первого ранга как не соответствующий требованиям БОХР.

А вот китайцам пришлась по душе концепция корвета ОВРа. В качестве прототипа они по иронии судьбы выбрали как раз патрульный корабль океанской зоны типа Pattani. Два OPV этого проекта были построены для Королевских ВМС Таиланда на шанхайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в 2006–2007 годах.

Они показали себя с самой лучшей стороны при весьма умеренной стоимости – по 50 млн долл. за единицу. При полном водоизмещении 1440 т и длине 95,5 м они развивают максимальную 25-узловую скорость хода, а дальность их плавания на 15 узлах составляет 3500 миль. Вооружение, как и всех кораблей данного класса, не очень впечатляющее: одна 76-мм артиллерийская универсальная установка Oto Melara Super Rapid, два 20-мм автомата и два крупнокалиберных пулемета. В корме – ангар и взлетно-посадочная площадка для вертолета.

Китайцев OPV типа Pattani в чистом виде не устраивал. И не только потому, что на корвете нужно было разместить ударное, противолодочное и ракетное зенитное вооружение. Тайские корабли оснащались электроникой, оружием и многими системами американского, немецкого и итальянского производства. Поэтому проект пришлось радикально переработать. И вот что получилось.

Полное водоизмещение корвета типа 056 с экипажем из 78 человек увеличилось до 1500 т. Его длина составляет 90 м, ширина – 11,14 м. Выпускаемые по лицензии и практически полностью локализованные в Китае французские дизели SEMT Pielstick PA6-STC позволяют развивать максимальный 25-узловый ход при дальности плавания 3500 миль на 16 узлах. Радар общего обнаружения типа 360 и РЛС типа 347G управления огнем, гидроакустическая станция в носовом обтекателе – главные электронные средства корабля. Боевая информационно-управляющая система ZKJ-5 не только увязывает все эти «глаза» и «уши» корабля в единый комплекс, но и сводит корветы с другими типами кораблей в единый контур управления.

Вооружение корветов весьма разнообразно, но не отличается изысками. Между фок-мачтой и дымовой трубой – две спаренные пусковые установки уже знакомых нам противокорабельных ракет YJ-83, в кормовой части надстройки – пакет ЗРК обороны ближнего рубежа HHQ-10 на восемь зенитных ракет FL3000N. Поражение подводных целей возложено на 324-мм торпеды, которые выстреливаются из двух трехтрубных аппаратов по левому и правому бортам. Артиллерия представлена 76-мм универсальной установкой H/PJ-26 на базе российской АК-176 и двумя 30-мм автоматами H/PJ-17 для уничтожения нескоростных низколетящих воздушных целей и расстрела малотоннажных судов.

Корабль располагает также средствами постановки помех. В корме имеется взлетно-посадочная площадка для приема вертолета Z-9. Но ангаром для экономии места и водоизмещения пришлось пожертвовать. Да и зачем он нужен корвету ОВРа, который предназначен для действий на расстоянии не далее 500 км от берега? Вертолет может совершить посадку на палубу и дозаправиться топливом. Его экипаж получить необходимую информацию о тактической обстановке и просто немного отдохнуть. И снова в полет!

Корветы типа 056 имеют низкий силуэт. Борта и стенки надстроек собраны из плоских конструкций, слегка заваленных к диаметральной плоскости, чем обеспечивается малая радиолокационная заметность корабля. Тот же принцип использован в прямоугольной конструкции дымовой трубы, слегка заваленной в сторону кормы. В кожухе трубы есть щели, через которые поступает воздух, охлаждающий выхлопные газы и тем самым уменьшающий тепловую заметность корвета.

Кроме шанхайской верфи Hudong-Zhonghua массовое строительство «легких фрегатов» развернулось на заводах Huangpu Shipyard в Гуанчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне и Wuchang Shipyard в Ухане. По изначальному проекту были построены 22 корабля. Затем те же предприятия приступили к сборке корветов типа 056А.

Они отличаются от базового наличием более развитых средств гидроакустического наблюдения. Помимо ГАС в носовом обтекателе на них в кормовой части и под вертолетной палубой появились лебедки буксируемой с гибкой протяженной антенной и опускаемой гидроакустических станций. Буксируемая гидроакустическая станция позволяет «слышать» подводную лодку на больших дистанциях. В свою очередь, опускаемая ГАС за слоем температурного скачка в активном режиме с высокой точностью обнаруживает подводную цель.

Тут следует напомнить, что ОГАС широкое применение нашли на малых противолодочных кораблях проекта 1124 «Альбатрос». Для более эффективного поиска субмарин для них была разработана новаторская тактика применения. Группа МПК посредством опускаемой ГАС «Шелонь» на малой скорости «просматривает» глубины за слоем температурного скачка. Если враг не обнаружен, «альбатросы» на полной скорости меняют зону развертывания, а затем снова практически на стопе продолжают поиск. Так посредством «подскоков» достигается большая площадь обследования районов, что обеспечивает гораздо большую вероятность обнаружения противника. Очевидно, эта тактика используется и корветами типа 056А.

Кроме ОГАС и БГАС на корветах типа 056А вместо пусковых установок противокорабельных ракет могут устанавливаться ПУ противолодочных ракет с дальностью поражения целей до 40 км. Другими словами, предусмотрена разумная замена вооружения. Корветы типа 056/056А оказались относительно дешевыми. Завершающие корабли серии обходились по цене чуть более 700 млн юаней, то есть около 102 млн долл.

По мере вступления в строй корветов типа 056/056А постепенно выводилась в резерв часть ракетных катеров типа 022, поскольку универсальные «черные водяные драконы» взяли на себя основные функции по обороне военно-морских баз и берегов Китая.

Корветы привлекли внимание и зарубежных заказчиков. Для ВМС Бангладеш в КНР на верфи Wuchang Shipyard построены четыре корвета типа С13В. По всем параметрам они аналогичны китайским собратьям, но не несут противолодочного оснащения и вооружения.

А вот два OPV типа P18N для ВМС Нигерии на пять метров длиннее кораблей проекта 056/056А. И водоизмещение их возросло до 1800 т. Максимальная скорость упала до 21 узла, что, впрочем, вполне приемлемо для патрульных кораблей. Кроме 76-мм универсальной пушки, двух 30-мм и двух 20-мм автоматов они никакого вооружения не несут. Зато вертолет размещается в ангаре. Нигерийские P18N оснащены также средствами сбора разлитых нефтепродуктов с поверхности моря.

Как минимум один OPV китайцы построили и для своей Береговой охраны. Точные характеристики его не оглашались. Но на фото, появившемся в Сети, видно, что рубка на нем сдвинута ближе к миделю и достаточно высока – очевидно, для увеличения обзора. Конечно, никакого ракетного и торпедного вооружения на этом корабле нет. Но есть ангар для постоянного базирования вертолета.

В начале сентября прошлого года Пентагон был вынужден официально признать, что ВМС НОАК – крупнейшие в мире. Несомненно, корветы типа 056/056А также повлияли на изменение баланса сил в Мировом океане. Теперь США вынуждены изобретать новые средства ведения войны на море, дабы противостоять Поднебесной.

Особым приоритетом у американских адмиралов пользуются перспективные безэкипажные корабли, которые, мол, будут способны беспрепятственно проникать к китайским берегам. Эта концепция дискуссионна. Но и сегодня «черные водяные драконы» совместно с ракетными катерами и береговой авиацией способны перестрелять американские БЭК, как опытный охотник вальдшнепов на лесной опушке. H

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.