Пентагон намерен оцифровать войска

Вашингтону предстоит договориться с Москвой о кибернетическом оружии

«Информационная стратегия Министерства обороны» – основа, на базе которой виды и рода войск вооруженных сил США будут вести совместные боевые действия. Такое заявление сделал в своем выступлении на конференции «Саммит цифрового правительства», организованной журналом «Еженедельное цифровое обозрение», главный специалист по данным Пентагона Дэвид Спирк.

Доклад Спирка назывался «Стратегия оборонных данных и ее положения». Эксперт военного ведомства изложил главные положения новой стратегии, разработанной под его руководством. Как отметил докладчик, главная цель этого документа – ускорение процессов перехода Пентагона к использованию цифровых данных во всех сферах деятельности. При этом особое внимание уделяется управлению данными как стратегическим ресурсом и подчеркивается их важность для создания и поддержания оперативного превосходства ВС США на театрах военных действий.

В стратегии указывается, что на современном этапе военного строительства и в перспективе информационным системам и средствам должен придаваться такой же уровень приоритетности, как и системам вооружений. Как заявил при представлении стратегии общественности главный специалист по информации Минобороны Дейн Дизи, «данные являются снарядами стратегии цифровой модернизации МО и становятся все более важным средством достижения превосходства ВС США как на полях сражений, так и за их пределами».

Спирк также отметил, что основной акцент в этом документе был сделан на формулировании правил сбора, передачи и обработки данных, используемых при проведении совместных операций войск. В стратегии реализованы все ранее провозглашенные установки руководства Пентагона на использование данных в качестве «стратегического актива» и на обеспечение равной доступности к ним всех пользователей.

После появления стратегии соответствующие структуры МО приступили к реализации сформулированных в ней требований, чтобы обратить в реальность поставленные цели и задачи. Один из высокопоставленных чиновников военного ведомства охарактеризовал стратегию как «всеобъемлющее видение», на претворение которого в жизнь потребуется определенное время, и оно может быть достаточно долгим.

В предисловии к краткому обзору информационной стратегии первый заместитель МО Дэвид Норквист отметил, что совершенствование подходов к управлению данными в условиях конкуренции великих держав позволит ВС США вести и выигрывать войны, а лицам, принимающим решения, и командирам различных степеней использовать всю доступную информацию для реализации стратегических и тактических возможностей, что при существующей системе управления войсками невыполнимо.

Для решения этой проблемы МО прилагает все необходимые усилия по внедрению новейших информационных технологий в рамках программы цифровой модернизации, включая внедрение систем искусственного интеллекта и технологий G5.

«Наша способность сражаться и выигрывать войны требует, чтобы мы стали мировыми лидерами в освоении управления данными по скорости и объемам», – подчеркнул Норквист.

Как указывается в стратегии, данные должны быть распознаваемыми, то есть иметь такую форму, чтобы использующие их инстанции могли отделять значимые сведения от информационного шума, доступными, понятными, связанными, заслуживающими доверия, совместимыми и защищенными. В ней также перечислены восемь руководящих принципов формирования данных, позволяющих достичь требуемого уровня автоматизации процессов руководства войсками и военным ведомством в целом и указаны четыре базовых элемента, на которых должно быть построено информационное пространство и обеспечена реализация поставленных целей: структура сетей, профессионализм исполнителей, стандартизация и управление. В конечном итоге, заявил Спирк, эти принципы позволяют МО сделать свои данные воспринимаемыми, доступными, понятными, связанными, заслуживающими доверия, совместимыми и безопасными. По его словам, обеспечение безопасности информации является одной из самых важных задач Пентагона и сотрудничающих с ним ведомств: Министерством по делам ветеранов и Госдепом.

На современном этапе нет договоров между США и Россией в сфере применения кибернетического оружия. И это в значительной мере обусловлено тем, что осуществление кибернетических нападений не признается на государственном уровне. Тем не менее в настоящее время перед руководством ведущих стран встал вопрос о «легализации» кибероружия и кибервойн. А за легализацией, естественно, последует необходимость создания правовых механизмов контроля применения и разработки кибероружия.

Американский аналитический журнал The National Interest опубликовал статью двух отставных подполковников армии обороны Израиля, в которой они заявили о беспочвенности опасений американских политиков и чиновников по поводу того, что переговоры с Россией в этой сфере могут каким-то образом «придать легитимность ее поведению» и призвали администрацию президента Джо Байдена вступить в диалог с Москвой по кибербезопасности для поиска новых взаимовыгодных договоренностей. Именно диалог – оптимальный способ для выражения озабоченности и решения проблем, подчеркнули авторы статьи, эксперты в сфере безопасности Дэниел Раков и Иошай Гуйский.

Беспрецедентные масштабы недавней кибератаки на государственные ведомства США, которую приписывают российским разведслужбам, спровоцировали острые споры о том, является ли такой провал служб защиты информации Америки следствием «неправильной» стратегии в данной сфере.

В связи с этим инцидентом Байден пообещал «повысить статус киберпространства в государстве», а также «в срочном порядке запустить инициативу по наращиванию потенциала, готовности и устойчивости» в киберпространстве и «твердо противостоять действиям России», сообщает The National Interest. «Включение российско-американского кибердиалога на высоком уровне в политику новой администрации в отношении России может принести существенные выгоды, и при этом создаст очень мало рисков», – считают бывшие военные.

«Россия превращает киберсредства в оружие для отстаивания своих общих интересов и нейтрализации слабостей. Но делает она это не просто ради господства в киберпространстве как такового», – говорится в статье. По мнению авторов, именно политический диалог на самом высоком уровне «поможет выявить скудную общность взглядов и обуздать враждебные действия в киберпространстве». Причем взаимные компромиссы в процессе переговоров могут и не ограничиваться киберсферой, как показал успешный опыт администрации Обамы в диалоге с Китаем, пишет The National Interest.

«Мы не настолько наивны, чтобы предлагать диалог в качестве главного способа взаимодействия с русскими, но он поможет расширить инструментарий новой администрации. Поэтому мы считаем, что такой канал общения надо включить в общий механизм стратегического диалога», – утверждают отставники. По их мнению, американской стороне для этого следует сформировать специальную «межведомственную команду» во главе с ведущими политиками, включая экспертов со знаниями кибернетического пространства и военного дела, а также специалистов по России.

Вывод: «Политический диалог на высоком уровне поможет выявить те немногие общие подходы, которые могут обуздать войну в киберпространстве, причем взаимные компромиссы могут не ограничиваться киберсферой». H

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»