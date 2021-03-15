Деньги пахнут!

Британцы боятся китайских инвестиций

Комитет по обороне (КпО) Палаты общин парламента Великобритании опубликовал доклад, в котором отмечается, что вовлечение иностранных фирм в цепочку поставок вооружений, начатое на ранних этапах возникновения пандемии COVID-19, широко практикуется в оборонной сфере страны. Законодатели призвали правительство запретить враждебным и конкурирующим с Британией странам поставки оборудования для ВС страны. В докладе «Участие иностранных государств в поставках оборудования военного назначения» аналитики КпО рассмотрели аспекты этой проблемы и представили свои рекомендации.

НИ ПЕННИ ОТ ВРАГА

Как сообщается в докладе КпО, в течение последних лет китайские фирмы приобрели девять компаний, работающих в оборонном секторе Британии. Среди них компанию, которая производит печатные платы для американских истребителей F-35, состоящих и на вооружении ВС Соединенного Королевства. Шесть из этих компаний называют оборону главной сферой своей деятельности.

В докладе говорится: «Когда заместителя министра обороны по закупкам спросили, как военное ведомство отреагирует на попытки той или иной китайской фирмы купить компанию, работающую внутри британского оборонного сектора, он ответил, что оно нейтрально в своем отношении к конкретным государствам».

Комитет призвал МО опубликовать перечень дружественных стран, инвестиции из которых следует поощрять. Странам, не входящим в этот список, прежде всего Китаю и России, «следует запретить инвестировать в цепочки поставок оборонного сектора Великобритании». Участие их делает британскую оборонную сферу уязвимой для «потенциально враждебного иностранного вмешательства».

Директор отдела экономической безопасности и обеспечения МО Хью Уолтерс сообщил членам КпО, что военное ведомство заинтересовано в иностранных инвестициях и всячески выступает за активную реализацию такой практики». Аналитики комитета замечают, что «иностранное участие, не важно, в какой форме, широко распространено в оборонной индустрии Соединенного Королевства». Ныне в такой форме реализуется около 20% всех контрактов МО.

КИТАЙСКИЕ ЩУПАЛЬЦА

При этом Пекин почти открыто занимается незаконным изъятием интеллектуальной собственности. По мнению авторов доклада, любая британская компания, работающая с китайскими поставщиками, рискует столкнуться с кражей технологий. «Страны, которые постоянно осуществляют кражи интеллектуальной собственности и действуют вразрез с ценностями Великобритании, такие как Китай, следует считать враждебными», – говорится в докладе.

По мнению членов комитета, Минобороны слишком халатно относится к тому, что Китай приобретает компании, связанные с оборонной сферой. Инвестирование из России, «которая регулярно ведет шпионаж против Соединенного Королевства или его союзников», также должно классифицироваться как враждебное.

Особую тревогу вызвало решение руководства МО приобрести два бывших в эксплуатации китайских авиалайнера Boeing 737 и переоборудовать их в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail, которые будут основным средством модернизированных подразделений разведки, сбора данных, наблюдения, обнаружения и захвата целей (ISTAR) ВВС Великобритании. Эти силы способны следить сразу за множеством воздушных и морских целей при одновременном управлении истребительной авиацией и кораблями ВМФ. «Министерство обороны должно отказаться от покупки у Китая оборудования для его дальнейшего применения в вооруженных силах», – говорится в докладе КпО.

Председатель комитета Ричард Дракс заявил, что, «хотя правительство демонстрирует понимание рисков, возникающих в связи с участием иностранных компаний в цепочках оборонных поставок, необходимо прикладывать больше усилий для сохранения цельности и автономности нашей оборонной индустрии». И добавил: «Повышенное внимание к рискам должно привести к ужесточению нормативных требований и выработке нового подхода. Инвестирование в каналы снабжения сферы обороны со стороны всех стран, включая Россию и Китай, не состоящих в одобренном списке, должно быть запрещено».

БЕСПЕЧНОСТЬ МИНОБОРОНЫ

Специалисты КпО отмечают, что в современных экономических условиях трудно установить степень иностранного участия в поставках военной продукции МО. Но вне зависимости от степени принадлежности или связей компании с другой страной она в той или иной мере является субъектом зарубежного влияния.

Если Минобороны в такой степени контролирует внешнее участие в снабжении войск военной техникой, как декларирует его руководство, оно должно быть осведомлено о закупках Китаем компаний, выполняющих военные заказы, и полагает, что такое положение вещей является приемлемым риском. Эксперты с этим не согласны. Службы военного ведомства должны провести оценку возможных последствий принадлежности КНР компаний, упомянутых в докладе.

Агностический (то есть предполагающий невозможность получения полных и достоверных данных) подход МО к вовлеченности иностранных государств в поставки вооружений и военной техники в сочетании с положительной оценкой компаний, принадлежащих или находящихся под влиянием зарубежных стран, идеологические ценности которых не соответствуют британским, означает, что враждебные правительства могут получить неограниченный доступ к британской военной сфере. Закупки китайской техники для использования в военных целях должны рассматриваться как негативная практика.

Озабоченность законодателей вызвало и намерение Пекина передислоцировать объекты компании «Дженерал электрик» из города Рагби. Но в конечном итоге эти объекты остались на территории Британии. В связи с этим парламентарии настаивают, чтобы Минобороны проранжировало приоритеты сохранения объектов оборонной промышленности на территории страны.

ЗАКОН О ЧУЖОЙ МОШНЕ

До недавнего времени в Британии отсутствовало законодательство, регламентирующее степень капиталовложений зарубежных стран в оборонную промышленность, что сделало поставки военной продукции уязвимыми от иностранных инвестиций. Введение в действие закона «О национальной безопасности и инвестициях» обеспечит изменение ситуации и повысит защищенность национальной экономики. Члены КпО заявили, что поддерживают введение этого закона и планируемых ограничений.

Некоторые специалисты подвергают сомнению целесообразность введения в состав Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (МБЭПС) управления по безопасности инвестиций. Они считают, что сотрудники этого подразделения не будут обладать необходимыми навыками и опытом для проведения экспертиз. Но законодатели считают, что сотрудники новой структуры смогут воспользоваться опытом правительственных инстанций и парламента. Минобороны совместно с другими министерствами и ведомствами должно активно участвовать в проведении мероприятий, связанных с оценкой иностранных капиталовложений.

Венчурные капиталы, сопряженные со значительными рисками потерь вложенных средств, помогают внедрению инноваций в оборонную промышленность. Членам комитета известно мнение экспертов о венчурном финансировании, которое может открыть иностранным инвесторам доступ в оборонную промышленность Британии. Глава МБЭПС объяснил, что закон обеспечит необходимую защиту предприятий, работающих в сфере обеспечения национальной безопасности, от негативных воздействий.

Степень влияния нового режима контроля прямых иностранных инвестиций, говорится в документе, пока остается неясной. Однако при эффективном внедрении этот режим не окажет негативного воздействия на появление в системе поставок вооружений иностранных компаний, а только предотвратит участие нежелательных инвесторов.

НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ

В целом оборонная промышленность Великобритании, указывается в докладе, осталась устойчивой к финансовому давлению, обусловленному пандемией COVID-19. Но не всем компаниям из системы военных поставок удалось избежать негативного влияния – особенно тем, что заняты в гражданском секторе авиационной промышленности, а также предприятиям среднего и малого бизнеса. Их финансовая уязвимость привела к росту вероятного риска враждебного иностранного внедрения в обеспечение ВС техникой и запасными частями.

Минобороны и другие ведомства оказывают существенную поддержку компаниям, участвующим в снабжении ВС. Но, к сожалению, замечают составители доклада, есть свидетельства, что действия в этом направлении не всегда достигали адресатов или давали желаемых результатов. Члены КпО предписывают Минобороны усовершенствовать систему контактов с предприятиями среднего и малого бизнеса, чтобы обеспечить их гарантированную осведомленность в поддержке, на которую они имеют право в нынешних сложных условиях.

Гражданский сектор авиационной промышленности Британии в настоящее время испытывает значительные финансовые трудности. Минобороны, считают законодатели, следует учитывать тесные связи этой отрасли с системой поставок оборудования в войска и рассмотреть вопрос о том, что еще может быть сделано для ее поддержки. И прежде всего для оказания помощи средним и малым предприятиям.

Пандемия оказала отрицательное влияние на компании, принимающие участие в поставках продукции оборонного значения, особенно на финансовое их состояние. Глобальные цепочки поставок в военной сфере в значительной мере остаются уязвимыми для внешнего вмешательства, особенно когда эти поставки включают материалы из стран, не имеющих тесных связей с Великобританией. Законодатели потребовали от Минобороны представить сведения о том, как оно планирует поддержать усилия компаний оборонного сектора по поиску национальных поставщиков и сокращению цепочки поставок.

ЖАДНОСТЬ, ЛЕНЬ И КОРРУПЦИЯ

В заключение отметим, что редакционная статья ежедневной британской газеты Independent, посвященная этой теме, вызвала отзывы читателей. В некоторых из них говорится, что жадность и коррупция могут довести Англию до полной потери независимости.

Наибольшего внимания заслуживает два комментария. В первом говорится:

«Большая часть редкоземельных металлов, используемых для производства всех современных электронных устройств и оборудования, добывается и производятся в Китае. Поэтому удачи вам в реализации ваших планов по исключению Китая из цепочек поставок.

Но у меня есть предложение. Отнеситесь к Китаю с некоторым уважением и добротой. На самом деле китайцам нравятся Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. В каждый момент времени число китайцев, изучающих английский язык, больше численности населения Соединенного Королевства. Они так сильно любят Англию, что строят копии английских деревушек в некоторых частях своей страны.

Китай не собирается вторгаться на территорию Соединенного Королевства, у наших берегов нет китайских военных кораблей. Однако мы не можем сказать того же о наших военных кораблях и о военных кораблях наших союзников, которые приближаются к территориальным водам Китая и сознательно его нервируют (китайцы хорошо помнят историю с иностранными военными кораблями, пытавшимися навязать им опиум – термин «дипломатия канонерок» возник именно во время Опиумных войн).

В новом мире, охваченном пандемией, которая угрожает нам новыми мутациями вируса, необходимо занять менее конфронтационную позицию. Потому что вирусу все равно, у кого мы покупаем печатные платы».

Второй комментарий звучит так: «Слишком поздно загонять джинна в бутылку. Жадность и коррупция уже давно заставили правительство Соединенного Королевства утратить концентрацию. А учитывая поведение Соединенных Штатов и других стран, мы уже попали в ловушку китайского влияния и денег, которые поджидают нас в самых неожиданных местах. Так что даже авторитетные научные журналы уже скомпрометированы сложными вопросами, связанными с тем, кто именно ими владеет, и диктатом Коммунистической партии Китая.

Китай действительно ослабил западные демократии, использовав против нас наше стремление получить дешевые товары и быстрые решения проблем. Дельцы продолжают богатеть, тогда как структура нашей цивилизации оказалась под угрозой.

Компартия Китая может истребить уйгуров, ликвидировать гражданские права и демократию в Гонконге, милитаризовать Южно-Китайское море, угрожать Тайваню и Индии. А также манипулировать правительствами и экономикой десятков стран, которым она предоставляет «средства на развитие». Потому что все мы покупаем айфоны, планшеты, одежду, пылесосы и массу других дешевых товаров, произведенных в Китае. Хотя это происходит уже более двадцати лет, мы только сейчас начинаем осознавать реальность. Нашей способности действовать в качестве независимых государств попросту больше не существует».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»