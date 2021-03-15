Полураспад Украины

Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу

Очередная годовщина переворота 2014 года на Украине, известного как революция достоинства, заставляет снова осмысливать те события и их последствия. Как для самой Украины, так и для других стран, и в первую очередь, конечно, для России.

30 ЛЕТ ВРОЗЬ

Уже говорилось о своеобразных традициях нашей внешней политики, о российско-советском альтруизме, больше похожем на идиотизм («Главное – не повторять ошибки», «НВО» от 17.03.17). Столь же уникальной была внутренняя политика Российской и Советской империй, где не метрополия жила за счет колоний, а колонии – за счет метрополии. Фактически имела место покупка лояльности окраин за счет Центра. Результат был прямо противоположным ожидаемому: окраины начинали верить, что это они кормят убогую, пьяную, ленивую Россию, а если от нее отделиться, жизнь станет прекрасной и удивительной. Со времени краха Советского Союза прошло уже три десятилетия, и стало ясно, кто кого кормил. Уже очевидно, что от развала СССР выиграли только Россия и, пожалуй, Казахстан. Прибалтов считать выигравшими сложно, наблюдая их деиндустриализацию и депопуляцию. Про остальных нечего и говорить.

Самые яркие примеры заоблачного самомнения, столкнувшегося с жестокой реальностью, – Грузия и Украина. Кстати, называть Грузию бывшей российской колонией сложно – она сама просилась в состав России, чтобы спастись от полного истребления со стороны османов и персов. Украину же считать колонией невозможно – она всегда была частью метрополии, а украинцы – частью имперской нации (их представительство в органах центральной власти всегда было выше, чем доля в населении страны).

Символично, что именно эти две страны после обретения независимости продемонстрировали самый большой экономический провал во всемирном масштабе. Впрочем, потенциал Грузии объективно был невелик (хотя грузины не хотели этого признавать). А вот Украина обладала огромным экономическим, научно-технологическим и военным потенциалом, который мог сделать ее самой успешной из всех постсоциалистических стран.

УКРАИНА – НЕ РОССИЯ?

Как в российской власти, так и среди населения России доминирует мнение, что Украина – это братская страна, которую «сбили с пути истинного» США и Европа, но эта ошибка обязательно будет исправлена и мы снова станем братьями. На этой концепции строились отношения России с Украиной с 1991 по 2014 год, а отчасти строятся до сих пор.

Между тем эта концепция не имеет никакого отношения к реальности. Именно поэтому упорное следование ей неизменно заводит Москву в тупик.

Действительно, исторически и генетически украинцы – самый близкий народ к русским. Но именно поэтому независимая Украина не может быть для России не только братской, но хотя бы дружественной страной. Идея независимой Украины – принципиально антироссийская и антирусская, она подчеркивает независимость Украины именно от России и отделение украинцев именно от русских. Именно поэтому нацистские группировки на Украине, чья популярность среди населения составляет 2–3%, интегрированы во властные и силовые структуры. А их идеология практически стала официальной государственной.

Украина – либо наша часть, либо наш враг, третьего, к сожалению, не дано («Путь в никуда», «НВО» от 11.08.17). Россия же почти четверть века вкладывала в независимую Украину, прямо и косвенно, огромные деньги, продолжая порочную политику «покупки лояльности». По сути, Россия сама же и финансировала неизменно антироссийскую внешнюю и внутреннюю политику Киева.

Разумеется, эту антироссийскую политику также финансировал и Запад – в отличие от Москвы осознанно и целенаправленно. По заветам Бжезинского необходимость отрыва Украины от России возведена на Западе в абсолют. Но роль Запада нельзя преувеличивать: не он «совратил» Украину. Корни нынешней ситуации – внутри Украины, а не снаружи.

СОБАКУ СЪЕЛИ, ХВОСТОМ ПОДАВИЛИСЬ

Самым адекватным и наиболее пророссийским из всех президентов независимой Украины был Леонид Кучма. Недаром он оказался единственным, кто провел на президентском посту два срока. Но именно Кучма заложил основы коррумпированной олигархической системы, которая с тех пор лишь укрепляется.

Все политические партии и СМИ Украины – не более чем обслуга олигархических группировок, а украинские «демократия» и «свобода слова» – внешнее оформление их борьбы. «Прозападными» и «пророссийскими» они были лишь «по месту жительства»: риторика их партий и СМИ должна была нравиться электорату либо западных и центральных, либо восточных и южных регионов ментально расколотой страны.

В реальности все группировки ориентировались не на Москву, Брюссель или Вашингтон, а исключительно на личное обогащение, источником которого были и остаются экономика и население Украины. Поскольку оба ресурса постепенно сокращались, борьба между группировками ожесточалась. Что и стало причиной революции достоинства – то есть разгрома донецкой группировки.

Бесконечное маневрирование Киева между Москвой и Западом стало невозможным. Была провозглашена прозападная и антироссийская ориентация страны, а демократия стала чисто имитационной. Запад, не осознавший сути олигархической системы и истинных причин майдана, сам поверил в свою победу и в украинскую демократию. Так Запад сам себя сделал заложником Киева и теперь вынужден одобрять любые его преступления и попрания демократических норм (типа внесудебного закрытия оппозиционных телеканалов).

Со стороны Украина кажется марионеткой Запада. На деле же она тот самый «хвост, который виляет собакой». Причем у киевского режима есть четкая красная линия, за которой ее послушание Вашингтону и Брюсселю заканчивается, – это личное обогащение. Семь лет американцы и европейцы требуют от Киева начать борьбу с коррупцией, но результаты равны нулю (или даже отрицательной величине).

НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ

Итоги украинского майдана у нас считают геополитической катастрофой для России. На самом деле Россия очень серьезно выиграла от майдана, причем сразу по многим пунктам.

Во-первых, без революции достоинства у нас не было никаких шансов вернуть Крым.

Во-вторых, Украина перестала быть для нас фальшивым «другом» и стала наконец открытым врагом, что было абсолютно неизбежно. Превратить потенциального (и гарантированного) предателя во врага – это не поражение, это большой успех.

В-третьих, мы прекратили финансировать Украину вообще и ее русофобию в частности.

В-четвертых, население России получило мощную прививку от революционного безумия. О свергнутом Януковиче сложно сказать что-то хорошее, но, как заметили те украинцы, что сумели сохранить адекватность, «вместо просто воров к власти пришли воры-убийцы». В российском варианте все будет гораздо хуже.

В-пятых, произошло серьезное ослабление Украины по всем параметрам – что, если обойтись без лицемерия, для нас чрезвычайно выгодно.

В-шестых, стало понятно, что покупкой лояльности завоевать умы и сердца жителей Украины невозможно. Роста пророссийских настроений на Украине можно добиться лишь методом от противного: пусть ее граждане сполна испытают на себе последствия «европейского выбора». Более того, весьма вероятно, что следующим президентом Украины станет откровенный бандеровец. И это станет настоящей победой Москвы, поскольку добьет Украину в ее нынешнем виде именно украинский нацист.

ВОЗМОЖНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ

Отрицательных сторон в случившемся для России нет (сказки про «базы НАТО под Харьковом» оставим пропагандистам). Правда, не желая отказываться от порочных традиций и концепций, мы можем их создать сами себе. Точнее, уже создали своим бессмысленным участием в Минских соглашениях, выгодных исключительно Киеву.

Москва с маниакальным упорством продолжает искать на Украине «пророссийские силы». И даже как бы находит их в лице остатков Партии регионов, оформленных теперь в «Оппозиционную платформу – За жизнь» (ОПЗЖ). Надо признать, что на последних украинских выборах успехи ОПЗЖ просто феноменальны, учитывая административное давление, информационный террор и, главное, потерю всего крымского и половины донбасского электората.

Беда лишь в том, что, приди ОПЗЖ к власти в Киеве, порочная российская политика в отношении Украины возобновится. Экономика Украины в глубоком кризисе, поэтому вкладывать в нее денег придется гораздо больше, чем раньше. Причем в ответ мы получим от украинских «братьев» еще большее озлобление.

К счастью, шансов прийти к власти у ОПЗЖ нет. Но какое-то количество денег Москва в нее, к сожалению, вложить успеет. Если, конечно, ОПЗЖ в ближайшее время не запретят в рамках дальнейшего укрепления украинской демократии.

Адекватной политикой Москвы по отношению к Украине станет поощрение ее развала – причем не на две, а на несколько частей. Некоторые из них станут пророссийскими или даже войдут в состав России. Другие предпочтут нейтралитет. А антироссийские части будут настолько слабыми, что их ориентация уже не важна.

Это задача-максимум. А задача-минимум (отчасти она уже выполняется) – выкачивание из Украины как можно большего количества образованных и работоспособных людских ресурсов.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Украина сегодня является для нас единственной реальной военной угрозой на западном направлении («Противники мнимые и реальные», «НВО» от 17.04.20). Сейчас в России украинскую армию рассматривают как сборище клоунов, которое ВС РФ разгромят за пару дней. Лишь немногие эксперты говорят, что оглуплять противника опасно, это может обернуться болезненными последствиями, если дойдет до реальной войны. К ним необходимо прислушиваться, «лучше перебдеть, чем недобдеть». Хотя вообще-то противника следует оценивать максимально адекватно.

За прошедшие семь лет ВС Украины приобрели ценный боевой опыт, которого нет у западных армий. С другой стороны, они понесли серьезные потери в технике и мотивированном личном составе (включая уволившихся из армии по принципиальным соображениям). Новое оружие и техника поступают в незначительных количествах. Состояние экономики и ВПК Украины плачевно, советские технологии утрачены, новые не приобретены, Запад заниматься благотворительностью не собирается.

Главное – на Украине нет реального субъекта государственного и военного строительства. Во главе страны и армии находятся воры и/или люди некомпетентные. Вообще такая ситуация – результат практически любой революции, что мы только что наблюдали в Нагорном Карабахе («Армения-Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО» от 27.11.20). Тяжкое поражение Армении – неизбежное следствие ее «европейского выбора».

При этом у ВСУ есть компонент, которого следует опасаться, – это спецназ. Он невелик по численности, поэтому в него реально набрать необходимое количество мотивированных бойцов. У украинского спецназа есть возможность использовать как западные, так и советские методики боевой подготовки. И для него вполне реально приобрести достаточное количество качественного оружия и оснащения.

Роль Сил специальных операций (ССО) будет возрастать в обычной классической войне – в частности, если это война примерно равных по силам противников с высокотехнологичными армиями. Спецназ будет уничтожать особо чувствительные объекты противника – штабы, транспортные узлы и другие элементы инфраструктуры, ракетные установки, средства ПВО, ПРО, связи, РЭБ, самолеты и вертолеты на аэродромах, корабли в базах. Если невозможно справиться с высокотехнологичностью противника напрямую, можно попытаться ее обойти с помощью особых навыков спецназа. Если же одна из сторон в технологическом плане уступает другой (а Украина существенно уступает России), то ССО являются единственным способом это отставание хотя бы частично компенсировать.

Важно иметь в виду, что украинские спецназовцы свободно владеют русским языком, по внешности и манерам практически не отличаются от основного населения России и могут беспрепятственно проникнуть на ее территорию еще до начала боевых действий. Поэтому в случае войны украинские ССО создадут нам больше проблем, чем все остальные ВС Украины вместе взятые. К тому же ничто не помешает украинскому спецназу заняться террором в отношении мирного населения России.

Но эта угроза возникла перед нами отнюдь не потому, что семь лет назад случилась революция достоинства. А потому, что большевики сначала нарисовали «Украинскую ССР» в совершенно искусственных границах (естественно, за счет России). Потом в характерном для них репрессивном стиле занялись насильственной украинизацией республики. А затем стали покупать ее лояльность. В итоге «маємо те, що маємо», и ничего другого получиться не могло. Хотя у нас многие этого до сих пор не поняли. И даже продолжают молиться на большевиков.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.