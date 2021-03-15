Безмолвный ланч и голова тигрицы

Российско-британские отношения сегодня – в точке замерзания. Но так было не всегда. Фото Reuters.

Российский полковник в Королевском колледже

Российско-английские отношения, как и российско-британское военное сотрудничество, находятся на точке замерзания. Так было не всегда. Автору в звании полковника в 1997 году повезло провести в Лондоне целый год в одном квартале от Букингемского дворца. Именно там, на углу площади Белгравия, в фешенебельном районе, столь любимом российскими нуворишами, в четырехэтажном особняке под названием Сифорд-хаус располагается Королевский колледж оборонных исследований (Royal College of Defence Studies) – аналог российской Академии Генерального штаба.

ПРЕСЛОВУТАЯ МЯГКАЯ СИЛА

Интересна история особняка. Он был продан хозяином правительству его величества для размещения уникального учебного заведения за символическую сумму в один фунт. История колледжа началась в 1927 году. Созданный по инициативе Черчилля, он был призван решить проблему отношений с бывшими колониями, возникшую в связи с распадом Британской империи.

С ними надо было как-то договариваться, прежний подход с позиции силы уже не работал. Было принято решение об организации совместного обучения британских чиновников высшего уровня и представителей стран Британского содружества. Подразумевалось, что обучение в колледже будут проходить кандидаты на высокие административные посты, и в дальнейшем им будет проще взаимодействовать и решать вопросы на межгосударственном уровне.

С тех пор каждый год в колледж набиралось 80–90 слушателей. Постепенно круг участников расширился, какое-то время в него входила и Россия, ныне представлены бывшие страны социалистического содружества и государства бывшего СССР.

Кратко определить специальность, по которой ведется обучение, можно как «геополитическая стратегия». Красочного диплома выпускникам не вручают, но желающие могут бесплатно в течение года получить степень магистра в одном из университетов Лондона.

Среди выпускников RCDS сотни генералов и адмиралов, министров обороны и начальников генштабов разных стран, венценосные особы, как, например, бывший король Иордании. Королева Великобритании периодически посещает колледж. На встречу с ней за чашкой чая приглашаются слушатели прошлых лет. В 2007 году среди них был и староста нашего курса.

ОДНА ДАМА, И ТА ИЗ ЦРУ

Начальником колледжа в наше время был трехзвездный генерал, у которого было четыре зама в ранге двухзвездных генералов. Учебный год стартовал в начале января и продолжался до конца декабря. Вместе с автором, представлявшим Россию, училось около 80 слушателей, в ом числе более 40 иностранцев, от полковника и выше, примерно из такого же количества стран. Обучаются не только военные, но и полицейские, дипломаты, представители крупных компаний. В нашем наборе женщина была только одна – американка из ЦРУ.

Программа состояла из трех триместров по четыре месяца каждый. Первый включал изучение работы государственной системы на примере Великобритании. Помимо лекций в него входили двух-трехдневные поездки в регионы, посещение баз ВВС и ВМФ, ночное дежурство с лондонской полицией и пр. Второй был посвящен международным проблемам. Рассматривались ключевые регионы с привлечением к обсуждению слушателей из соответствующих стран. В его программу входили поездки в ЕС и НАТО, завершался он месячным overseas tour: посещением государств какого-либо района земного шара. Автору выпал визит в Мексику, Канаду и США. В ходе заключительного триместра рассматривались проблемы стратегического менеджмента и возможных сценариев развития будущего.

«НЕТ, ТЫ ОТВЕТЬ!»

Обычный день в колледже включал одну лекцию приглашенного эксперта в течение полутора часов. В качестве докладчиков выступали специалисты мирового уровня, профессура британских университетов, руководители глобальных корпораций, таких как «Шелл», «Тойота» и т.п. Во время кофе-паузы можно было лично пообщаться с лектором. Затем до обеда следовала вопросная сессия. Вопрос докладчику мог задать каждый, это приветствовалось, активность слушателей на занятиях оценивалась и по количеству задаваемых вопросов.

В 1997 году первое место завоевал генерал Джанака Перера из Шри-Ланки с постоянными вопросами по поводу якобы поддержки Англией сепаратистского движения «Тигры Тамил-илама» (сам он, будучи выпускником Сандхорста, возглавлял операции по их уничтожению). Видеокадры, которые он демонстрировал в своей презентации для традиционной лекции слушателя, шокировали. Запомнилась фотография валяющейся в канаве головы молодой террористки из числа «Тигров», которая подорвала Раджива Ганди, сына Индиры.

Автор занял почетное второе место с вопросами по теме расширения НАТО на восток. Содержание и количество вопросов не регламентировалось и не ограничивалось. Единственный раз автора попросили остановиться после третьего вопроса генсеку НАТО в штаб-квартире альянса, чтобы дать и другим слушателям проявить себя.

Каждый обучаемый должен был подготовить собственную небольшую лекцию и выступить с ней. При этом приветствовались дискуссии и обсуждения полярных точек зрения. После выступления представителей арабских стран о ситуации на Ближнем Востоке слово давали полковнику из Израиля, индийского адмирала комментировал и дополнял пакистанский. Выступление автора про Афганистан, куда он входил в составе ограниченного контингента в 1980 году, дополнял рассказ американского полковника- морпеха про свои две ходки во Вьетнам. Африку представляли белый вертолетчик из ЮАР и черные полковники из Танзании и Кении.

После обеда в подвальном ресторанчике наступало время семинаров, которые проводились в четырех группах под руководством заместителей начальника колледжа по армии, флоту, авиации и гражданскому персоналу (из МИДа). Состав групп периодически менялся, чтобы в течение года поработать с каждым слушателем.

МОЛЧАЛИВЫЙ ГЕНЕРАЛ

Все поездки планировались заранее, указывались предпочтения, которые администрация колледжа пыталась учесть. Во время поездки по Англии автору достался Ньюкасл. Мы посетили одну из ферм, госпиталь, университет (где завкафедрой математики был родом из Петербурга), школу полиции. Побывали на вечеринке местных профсоюзов, уцелевших после их разгрома Маргарет Тэтчер.

Визит в ВВС на авиабазу Марэм запомнился полетом на сверхзвуковом истребителе «Торнадо» и впечатляющим летным шоу с участием «Мессершмидта-109». При посещении британской дивизии в Германии была возможность поводить танки и БМП, а затем поужинать в офицерском клубе. На авианосец «Инвинсибл» автор летел на вертолете «Чинук» и впервые вышел в море в сопровождении нескольких эсминцев и катеров. Офицеры экипажа провели по кубрикам (только по правому трапу). чтобы пообщаться с матросами, среди которых было немало молодых женщин.

Во время overseas tour проходили встречи и обсуждения актуальных мировых проблем с государственными деятелями (сенаторы США, бывший госсекретарь Джордж Шульц), приемы в воинских частях (1-й армейский корпус США, Сиэтл) и в академиях (Heroico Colegio Militar в Мексике), в посольствах и консульствах, в федеральных (ФБР) и местных органах власти (мэр Нью-Йорка).

Предусматривался и визит в Россию, одну из ключевых стран на международной арене, но постепенно наша страна выпала из карты посещений. Причиной, как объяснял мне тогдашний начальник колледжа, стало нежелание чиновников Минобороны РФ организовывать встречи на высоком уровне. Вариант же простого туризма – Красная площадь, Царь-пушка, Арбат, матрешки – не устраивал руководство колледжа.

К сожалению, не все наши военачальники обладали способностью вести адекватный диалог с британскими коллегами в отсутствие подготовленных тезисов и суфлеров. Вспоминается такой анекдотический случай. В Англии традиционно все важные вопросы обсуждаются, а зачастую и решаются за ланчем. Довелось принять участие в ланче начальника колледжа с его русским коллегой, генерал-полковником. Англичанин, бывший ранее командиром дивизии в Европе, пытался выяснить мнение российского собеседника по самым важным в то время военно-политическим аспектам типа расширения НАТО на восток. В ответ наш генерал попросил меня перевести на английский русскую пословицу «Когда я ем, я глух и нем». Понятно, что подобным образом добиться взаимопонимания сложно.

Завершалось обучение написанием и защитой исследовательской работы военно-политической проблематики объемом 10 тыс. слов, что примерно соответствовало магистерской диссертации. Лучшие работы слушателей по итогам каждого года публиковались в сборнике трудов колледжа.

ПРОХЛАДНОЕ БРИТАНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Интересно, как решался пресловутый квартирный вопрос для слушателей. Каждый иностранец получал возможность заселиться в служебную квартиру Минобороны «подполковничьего» уровня в военном городке Кип в Кингстоне – в десяти милях от колледжа по прямой. Это удаленный район большого Лондона, тот самый городок, где садились в лодку на Темзе герои Джерома втроем с собакой.

Меблированная квартира была в двух уровнях. На первом – большая гостиная с кухней, укомплектованной газовой плитой и полным набором посуды. На втором – три спальни, одна большая, две маленькие. Оплачивать ее вместе с коммуналкой надо было самому, хотя цена была очень льготной, раза в три дешевле, чем рыночная. Поскольку рамы в окнах были по традиции одинарные, с щелями, то зимой было достаточно холодно и счет за газ вырастал в разы. Военным из некоторых стран государство компенсировало наем жилья, и они селились ближе к центру Лондона. А представители Саудовской Аравии и Эмиратов предпочитали снимать жилье не далее чем в пяти минутах ходьбы от колледжа.

Финансировало обучение правительство Великобритании. Каждому зарубежному члену колледжа платились командировочные: около 1500 фунтов в месяц (денежное довольствие полковника Российской армии в то время составляло около 100 фунтов).

Но содержать семью с двумя детьми на эти деньги было крайне сложно, так как больше трети уходило на оплату квартиры. Велики были и транспортные расходы. Выезд семьи не в час пик в центр Лондона обходился примерно в 40 фунтов. Поэтому большая часть офицеров-иностранцев жила в одиночку, без семей.

Традиционными были совместные вечеринки, автору удалось провести 14 таких встреч с разным числом участников.

ГРУДЬ В КРЕСТАХ ИЛИ ГОЛОВА В КУСТАХ

Как используются выпускники колледжа, кем они становятся по завершении обучения? Из числа британских офицеров один наш однокашник возглавил Королевские ВВС, другой – ВМФ Британии. Представитель полиции стал главным полицейским Эдинбурга. Словак – министром обороны, чех – начальником Генерального штаба, индиец – командующим войсками береговой обороны.

Трагичной оказалась судьба генерала из Шри-Ланки. Не сумев найти после выпуска общий язык с президентом, он уволился и уехал в Австралию в качестве почетного консула. Однако «Тигры» вынесли ему свой приговор. Когда уже после официального прекращения боевых действий он вернулся в Шри-Ланку и захотел участвовать в выборах в одном из регионов острова, на предвыборном митинге на автостанции террорист-смертник взорвал его вместе с женой.

Из числа российских выпускников, а таких из Министерства обороны было, наверное, человек пять-шесть, самую успешную карьеру сделал выпускник 1993 года А.С. Синайский. Защитив докторскую диссертацию, он стал впоследствии генерал-лейтенантом, секретарем Совета министров обороны стран СНГ. Автор же после завершения учебы был назначен с понижением на непрофильную кафедру и спустя два года покинул армию, продолжив научно-педагогическую карьеру на гражданке. Но сохранил тесные контакты с однокашниками по Лондону.

Совместные встречи после выпуска продолжились в ходе так называемых Reunion Party, которые организовывались выпускниками в разных городах и странах: в Эдинбурге, Кембридже, Париже, Брюсселе, Вильямсбурге (США), Квебеке, Омане. Встречу в Вене отменила пандемия. А в 2014 году после полутора лет подготовки удалось пригласить однокашников, которые к тому времени уже вышли на пенсию, в Москву.

Главное здание МГУ, Коломенское, сокровищницы Московского Кремля, прогулка на водном трамвайчике по Москве-реке вызвали восторг и восхищение. Как выразилась супруга одного из британских полковников: «Никогда не думала, что Москва такой светлый и радостный город». А еще одна семейная пара поставила себе задачу сфотографировать интерьеры всех центральных станций метро, которые в сравнении с лондонскими «трубами» произвели на них неизгладимое впечатление.

Многое можно еще написать о том, как прошел этот год по соседству с резиденцией британской королевы. Жаль только, что к подобным формам сотрудничества мы вернемся не скоро, если вообще вернемся когда-нибудь.

Евгений Злобин

Евгений Валентинович Злобин – полковник запаса, кандидат исторических наук.