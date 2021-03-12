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Списанный бомбардировщик B-1B превратили в наземную лабораторию

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B-1B
B-1B.
Источник изображения: U.S. Air Force

Специалисты ВВС США превратили один из недавно списанных дальних бомбардировщиков B-1B Lancer в наземную лабораторию. Как пишет Flightglobal, самолет с бортовым номером 86-0999 будет использоваться военными для испытания нового программного обеспечения, вооружения и систем его подвеса, а также усовершенствованного бортового оборудования.

Бомбардировщик B-1B был разработан в США в конце 1960-х — начале 1970-х годов и в 1986 году поступили на вооружение. Самолет с изменяемой стреловидностью крыла и способностью выполнять полеты на сверхзвуковой скорости создавался специально для прорыва противовоздушной обороны. Первое время B-1B имел статус стратегического и мог нести ядерное оружие, однако перед принятием на вооружение бомбардировщика B-2 Spirit самолет этого статуса лишился.

B-1B имеет в длину 45 метров и размах крыла 42 метра. Самолет с максимальной взлетной массой 216 тонн способен нести вооружение массой до 57 тонн, включая 23 тонны на 6 внешних точках подвески. Бомбардировщик может выполнять полеты на скорости до 1,3 числа Маха. В феврале 2021 года ВВС США приступили к постепенному списанию бомбардировщиков B-1B, которые должны быть полностью сняты с вооружения к 2036 году.

Прежде, чем B-1B будут полностью списаны, самолеты, остающиеся в составе ВВС США, пройдут модернизацию. Обновленные системы перед установкой на строевые самолеты будут проходить испытания в том числе на наземной лаборатории B-1B. Наземная лаборатория получила обозначение EAGIL (Edwards Aircraft Ground Integration Lab). Самолет находится на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии.

Оборудование, в том числе двигатели, которое не будет использоваться для испытаний, с бомбардировщика в ближайшее время снимут. Выполнять полеты он не сможет, однако в рамках испытаний его можно будет буксировать по аэродрому. Помимо испытаний модернизированных систем самолет будет использоваться для обучения летчиков и наземного персонала, в том числе специалистов по вооружению.

Ранее стало известно, что ВВС США испытали дальний бомбардировщик B-1B с системой подвеса для гиперзвуковых ракет. Это были первые за последние 30 лет испытания бомбардировщика подвеской вооружения на внешнем пилоне. Во время проверок бомбардировщик выполнил полет с подвешенной ракетой, однако запуск ее не осуществлялся.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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