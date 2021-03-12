Российские разработчики представили электромотоцикл сопровождения

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» представил первый прототип электрического мотоцикла сопровождения кортежей. Об этом Министерство промышленности и торговли России сообщило в своем аккаунте в Instagram. Мотоцикл создается в рамках проекта Aurus.

Автомобили семейства Aurus разрабатывались «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж» с 2013 года. Этот проект изначально предполагал создание автомобилей для президента России, членов правительства и их сопровождения. Позднее было объявлено, что в семейство Aurus войдут и представительские автомобили.

В семейство Aurus входят входят четыре типа автомобилей, построенных на единой платформе: лимузин, седан, кроссовер и микроавтобус. Силовые установки для этих машин были разработаны «НАМИ» совместно с Porsche Engineering. Для автомобилей были созданы четыре типа двигателей: бензиновые V4, V8 и V12 и дизельный V6.

Разработка электромотоцикла проекта Aurus ведется с учетом требований специалистов Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России. Мотоцикл получил электромотор мощностью 140 киловатт. Аппарат может разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Другие подробности о мотоцикле не уточняются.

В середине прошлого года монакская компания Voxan Motors представила электромотоцикл Wattman. С его помощью разработчики намерены в 2021 году побить рекорд скорости для электромотоциклов в одной из категорий.

Василий Сычёв