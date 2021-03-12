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Industry Hunter

Россия задумалась о подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта

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Россия задумалась о подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта
Россия задумалась о подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта.
Источник изображения: industry-hunter.com

Около 60% бюджета федерального проекта «Искусственный интеллект» будет направлено на подготовку кадров и технологическое развитие сферы, эти деньги пойдут в вузы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании «Кадры для будущего» в ходе рабочей поездки в Татарстан.

В федеральном проекте «Искусственный интеллект», насколько я знаю, почти 25 миллиардов рублей… 60% будут направлены именно на мероприятия, которые касаются кадрового и научно-технологического развития этой сферы, то есть это деньги, которые потенциально пойдут в ваши вузы, — сказал он.

Чернышенко также добавил, что около 60 миллиардов рублей направлено на проект «Кадры для цифровой технологии», при этом в РФ огромный дефицит таких специальностей, спрос в два раза превышает предложение.

Выездное рабочее совещание «Кадры для будущего» прошло в Иннополисе под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. В совещании приняли участии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и Президент Татарстана Рустам Минниханов. К совещанию в очном и заочном форматах присоединились более 200 ректоров ведущих университетов России, в том числе МГУ, МФТИ, СПбГУ, ИТМО, ДВФУ, а также представители крупных компаний - Яндекс, Mail.ru, Сбер, X5 Retail Group, РЖД, Аэрофлот и Росатом. Общее количество участников – свыше 500 человек.

Участники совещания обсудили вопросы консолидации системы высшего и среднего профессионального образования, и потребностей индустриальных компаний для обеспечения приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами, владеющими ИТ-компетенциями.

Президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве национальной цели развития до 2030 года. В рамках национальной цели необходимо достичь выполнения четырех показателей: «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличить до 95% доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, довести до 97% долю домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, а также вчетверо увеличить вложения в отечественные решения в сфере ИТ. Для выполнения этих задач необходимы высококвалифицированные ИТ-кадры.

Согласно аналитическим данным специалистам Сбера, озвученных в начале марта, дополнительный финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2020 года оценивается в 97 млрд рублей. В 2021 году эффект от внедрения ИИ будет «заметно больше», чем в 2020 году.

В свою очередь в отчете AI Index Report 2021 ученых Стэнфордского университета (США) говорится, что мировой объем инвестиций в сферу технологий ИИ в 2020 году достиг 67,9 млрд долларов. Доля частных инвестиций в развитие технологий ИИ в 2020 году превысила 40 млрд долларов США (рост — 9,3%). Лидерами по объему привлеченных средств стали технологические компании в области создания при помощи технологий ИИ новых лекарств, в том числе для борьбы с раком, а также проводящие исследования в области молекулярной медицины, отмечается в работе. Эти разработки были профинансированы на сумму более 13,8 млрд долларов, что в 4,5 раза больше, чем в предыдущем году. За ними в списке следуют разработчики автономного транспорта (4,5 млрд долларов) и компании, развивающие образовательные продукты с ИИ (4,1 млрд долларов).

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