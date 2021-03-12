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Техкульт

Американские ученые предложили проект «Ноева ковчега» в глубинах Луны

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Лунный ковчег

Вероятность глобальной катастрофы по вине человека, сопровождающейся гибелью миллионов людей, животных и растений, весьма велика и постоянно возрастает. По мнению ученых, речь идет о надвигающемся шестом массовом вымирании.

Неудивительно, что в этих условиях группа исследователей из Университета Аризоны (UA) разработала концепцию строительства на Луне биохранилища под названием «Ноев ковчег», где будут собраны миллионы земных образцов семян, спор, спермы и яйцеклеток. Его прототипом стало глобальное хранилище семян на Шпицбергене в Арктике. Это гигантский банк семян из почти миллиона образцов важнейших продовольственных культур со всего мира, созданный на случай глобальной катастрофы. Однако в 2016 году в результате таяния вечной мерзлоты вода стала проникать в хранилище, что свидетельствует о его ненадежности и уязвимости в условиях глобальных изменений климата. Как оказалось, абсолютно безопасных мест на Земле очень мало. Ученые из UA предложили необычное решение этой проблемы – разместить хранилище земных биоматериалов на… Луне. Они убеждены, что именно наш спутник является идеальным местом для размещения «Ноева ковчега»: он необитаем, там стабильно холодно, не бывает землетрясений и подтоплений, создающих проблемы в земных условиях.

Лунный ковчег

По замыслу исследователей, идеальное место для «Ноева ковчега» на Луне – скрытые под поверхностью лавовые трубы. Попасть в хранилища можно будет с помощью лифтов. Температура хранения семян – примерно –180°, а клеток животных – 196 °C. Жизнедеятельность хранилища обеспечат солнечные батареи, расположенные на поверхности. У холодных модулей есть еще один плюс – при криогенных температурах возникает эффект квантовой левитации, при котором сверхпроводящий материал зависает над мощным магнитом, что можно использовать для установки полок с образцами. Основная проблема лунного «Ноева ковчега» – доставка образцов с Земли. По расчетам ученых, для транспортировки всего лишь 50 образцов от каждого из 6,7 млн. видов потребуется около 250 запусков.

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Страны
США
Проекты
Арктика
Луна
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