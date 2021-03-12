Войти
Деловая газета "Взгляд"

Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась

1684
8
-1
Остановить новую войну в Донбассе будет значительно сложнее, чем ее начать
Остановить новую войну в Донбассе будет значительно сложнее, чем ее начать.
Источник изображения: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

В Донбассе невиданное за последние годы обострение – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР живут ожиданием полномасштабного конфликта. К сожалению, это не просто страхи: сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде.

С тех пор, как лидеры России, Украины, Германии и Франции завизировали Минские соглашения, а принципы перемирия стали худо-бедно выполняться "на земле", прогнозы о возобновлении большой войны в Донбассе озвучивались наблюдателями не сильно реже, чем прогноз погоды. За пять лет они превратились в белый шум, скорее убаюкивающий, чем предупреждающий. Поругали Украину и США, поохали, собрали просмотры и лайки – и живем как жили. Сиречь без большой войны.

Однако сейчас и в ближайшие три-четыре месяца, выражаясь аккуратно, риск начала широкомасштабных боевых действий на востоке Украины действительно очень высок. Для этого, как в грустной песне поется, есть пять причин.

Первая – это даже не причина, это просто факт: обострение уже началось. Обстрелы со стороны ВСУ резко активизировались, применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение украинской тяжелой техники и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны.

"Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев. Обстрелы артиллерии стали громче, как было несколько лет назад. Режима тишины больше нет. Даже в центре города уже слышны взрывы, причем в любое время суток", – так описала ситуацию газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова.

Особо нужно отметить то, что артиллерийские удары ВСУ по жилым домам и заведомо гуманитарным объектам носят открытый, как будто демонстративный характер. Теперь украинские военные не стесняются нарушать "режим тишины" и базовые принципы урегулирования. А почему?

Возможно, ответ кроется во второй причине. Для возобновления вооруженного конфликта должна была накопиться своего рода политическая энергия – образоваться необходимость для военных действий. Эта энергия, к сожалению, накопилась – и Зеленский перешел к активным действиям.

Как бы смешно это ни звучало, он ведет себя сейчас как настоящий диктатор. Что, однако, решает его проблемы только частично и не способно отвратить тот кризис, который ждет президентскую власть весной. Зеленский одновременно столкнется с угрозой бунта среди своих депутатов, с дальнейшим обрушением рейтинга, с ростом недовольства населения из-за резкого повышения коммунальных тарифов (таково условие внешних кредиторов Украины) – и все это на фоне катастрофической ситуации в здравоохранении и срыва всех планов по вакцинированию.

Ценой вопроса может стать новый "майдан" и потеря власти. Как это предотвратить? Сделать что-либо с коллапсирующей экономикой Зеленский не сможет – для этого у него нет ресурсов и времени. Но есть другой путь, ему вполне подвластный – разжечь конфликт в Донбассе.

С таким выбором сталкивались многие политики во многих странах задолго до Зеленского. Война позволяет сплотить общество вокруг власти и против внешнего врага, она многое списывает и убеждает население "потерпеть в трудный час". И некоторые лидеры в подобных условиях осознанно выбирают войну.

Есть, правда, версия, что украинское общество слишком озабочено выживанием, чтобы война вызвала в нем энтузиазм и лояльность к Зеленскому. Но это, к сожалению, не совсем так: то, что можно было бы назвать "прозрением" – изменение отношения жителей Украины к Донбассу – происходит слишком медленно. В стране по-прежнему слишком много пассионариев, для которых важна идея "полной победы украинского оружия".

К третьей причине мы приходим, перебирая возможные сценарии действий Зеленского по вопросу Донбасса. То, что все вокруг этого вопроса пришло в движение – обстрелы, угрозы, демарши, заявления, обещания, клятвы – говорит о том, что сценарий "оставить как есть" больше не рассматривается. Зеленский хочет действовать, этого от него требуют описанные выше обстоятельства.

Выполнение Минских соглашений Украиной тоже не рассматривается. Оно означало бы для нее признание военно-политического поражения, поскольку Донбасс получит все, чего требовал до начала войны, и еще сверх того.

Альтернативный путь – такие соглашения, которые Киев счел бы приемлемыми для себя. Но вся конкретика, которая исходит от людей Зеленского, по сути сводится к полной капитуляции ДНР и ЛНР. Это одна из особенностей конфликта, если оценивать его стартовые позиции: в конце концов либо Украина капитулирует перед новой реальностью, либо Донбасс перед Украиной. Третьего варианта нет.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявляет о некоем новом плане, который Франция и Германия "предложили", а Украина "доработала" и теперь ждет его одобрения со стороны России. В Москве, Донецке и Луганске об этом плане ничего не знают, но даже без такого уточнения было ясно, что Ермак просто блефует.

Напомним, о чем идет речь, упростив ситуацию до бытового уровня. Лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали договор, после которого всеми сторонами было сто раз подтверждено – проблема Донбасса решается только через исполнение этого договора. Допустим, что Зеленский, который сейчас рвется встретиться с Владимиром Путиным, действительно получит личную аудиенцию. И что он скажет?

Мы договор с вами подписали, но исполнять больше не хотим, наши европейские друзья написали новый, мы добавили чутка от себя – исполняйте теперь сами.

Путин (кстати говоря, юрист) слишком давно и хорошо известен в политике, чтобы можно было предаваться иллюзиям, будто он станет играть по таким правилам – "мы проиграли, но решили считать, что проиграли вы – гони выигрыш". Такое не на всякого ребенка подействует, а речь о президенте России. Даже украинцы и лично Зеленский не могут этого не осознавать.

Таким образом, отказ Москвы от украинских "хотелок" можно считать запрограммированным. А дальше, по не раз озвученной украинской логике, "на Москву нужно давить, нужно заставить ее платить". Только вот все методы давления уже перепробованы, за исключением экстраординарных. Для экстраординарных, которые нанесут ущерб США и ЕС как покровителям Украины, не является достаточным поводом то, что Киеву расхотелось исполнять взятые на себя обязательства. Но война с предположительным участием России – повод достаточный.

Это уже четвертая причина. Считается (по крайней мере, в Киеве считают именно так), что текущая геополитическая ситуация дает украинцам "окно возможностей". Во-первых, отношения между Россией и Евросоюзом (в том числе Францией и Германией) за последнее время испортились еще больше. Во-вторых, к власти в Вашингтоне пришли демократы, готовые играть в судьбе Украины значительно большую роль, чем Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден ранее выражал готовность ввести против России "санкции из ада". Такими могут стать ограничения против российского суверенного долга в рублях. Этот сценарий обсуждается прямо сейчас, часть американских финансовых кругов резко против, но военный конфликт с участием (или просто с заявленным Киевом участием) в нем России может склонить чашу весов в пользу суперсанкций. Донбасс от этого на Украину не вернется, но Зеленский сможет объявить населению о большом успехе – действительно сильном ударе по российской экономике и русской национальной валюте.

Сумма этих причин не дает того, что в понедельник или через месяц ВСУ попытаются взять штурмом Донецк или Луганск. Скорее она описывает другой сценарий: украинские военные будут увеличивать интенсивность обстрелов и наглость провокаций, ожидая как минимум того, что у ДНР и ЛНР сдадут нервы, последует ответ и конфликт перейдет во взрывную фазу. Как максимум, нервы должны сдать у России, что создаст предпосылку для экстремальных санкций.

Проблема в пятой причине – в том, что граница между обострением конфликта и началом новой войны размыта, а процесс военного провоцирования грозит стать неуправляемым, хотя стороны могут считать, что контролируют ситуацию.

К примеру, принято считать, что без визы Байдена Зеленский войны не начнет – не посмеет, поскольку Украина лишилась суверенитета и не может перечить главному благодетелю, а Байден войну начинать пока что не будет – хватает других проблем. Но в реальности, говоря об "отсутствии суверенитета" или "украинских марионетках", эксперты упрощают до метафоры куда более сложную ситуацию.

Был ли Михаил Саакашвили американской марионеткой? Ну, был. Получал ли от США поддержку в своих провокационных действиях против России? Получал. Готовился ли к войне на деньги "вашингтонского обкома"? Готовился. Дали американцы свое согласие на эту войну? Нет, не давали. Уже после августа 2008 года и отставки многих участников тех событий выяснилось, что в Госдепе предупреждали Тбилиси – захват Южной Осетии, чреватый войной с Россией, они не благословляют, и если Саакашвили все-таки рискнет, то разбираться с Россией будет сам.

Он все-таки рискнул, рассчитывая, что "своего сукина сына" на Западе не бросят. И по ходу боевых действий действительно получил от Запада существенную политическую и информационную поддержку. Но все-таки не военную. Каких-либо санкций против России тоже введено не было, а чем эта авантюра закончилась для Грузии и ее мятежных территорий, общеизвестно.

Для Украины, кстати говоря, авантюра должна закончиться примерно тем же, если не хуже.

Но образ мыслей Зеленского все равно может совпадать с таковым у Саакашвили: нападем сами, соврем, что напали на нас – и потребуем поддержки. Это кажется глупой, наглой и слабой позицией, однако инициатива с переписыванием Минских соглашений "под себя" ровно настолько же глупая, наглая и слабая, но украинцы поступают именно так. У них очень скудные политические возможности, как следствие, скудный инструментарий для решения проблем. Используют тот, что есть, и чем богаты – наглость и ложь.

Но и со стороны самого Зеленского ситуация грозит стать неуправляемой, какой она стала вскоре после начала войны в 2014-м, когда на линии фронта оказались тысячи пламенных патриотов, националистов, добровольцев, в общем, тех, кому больше всех надо.

Сейчас их там значительно меньше – акцент был смещен на стотысячную группировку украинских войск, которая ошивается неподалеку от Донбасса. Но как только на фронте станет по-настоящему горячо, эти люди вернутся. Война открывает заманчивые возможности для украинских башибузуков, заметно заскучавших после завершения постмайданного передела собственности.

В условиях этнополитических гражданских конфликтов вроде бы управляемый кризис очень быстро становится неуправляемым. Начав войну или доведя ситуацию до того, что она началась сама собой, подчас крайне трудно ее прекратить и "вернуть как было". В буквальном смысле – отозвать с фронта не только отмороженных патриотов, которые плевать хотели на Зеленского, но даже и регулярные части, для которых Зеленский формально начальник, но не авторитет.

Может показаться, что попытка, например, штурма Донецка без приказа из Киева – это фантастика. Однако история гражданских конфликтов полна подобных примеров. В недавней истории Украины тоже были случаи, когда вопросы войны и мира решались не американской и даже не украинской властью, а фанатиками на передовой, причем не только на Юго-Востоке, но и в Киеве в период евромайдана. Это и называется неуправляемостью. Она свойственна хлипкой украинской государственности.

Для того, чтобы бывший комик в рамках своей "хитрой игры" не пытался раздуть пожар, который будет потом не в состоянии потушить, необходимо создать у него исчерпывающее понимание того, что в этой игре ему не выиграть.

Да, если дойдет до большой войны, дойдет и до экстремальных санкций с серьезными вызовами для российской экономики. Однако украинская радость от того, что у соседа корова сдохла, может оказаться слишком слабой компенсацией за прочие последствия. Например, за сокращение этого бесперспективного, нищего, изъеденного внутренними противоречиями государства еще на пару областей.


Дмитрий Бавырин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Германия
Грузия
Россия
США
Украина
Франция
Южная Осетия
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
02.02.2017
Если Финляндия окажется втянутой в войну, нападение будет полно сюрпризов, считает командующий силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг (Helsingin Sanomat, Финляндия)
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
8 комментариев
№1
12.03.2021 12:13
Цитата, q
Война позволяет сплотить общество вокруг власти и против внешнего врага, она многое списывает и убеждает население "потерпеть в трудный час". И некоторые лидеры в подобных условиях осознанно выбирают войну.
Почему-то при чтении этого мне пришла в голову не Украина ))
+2
Сообщить
№2
12.03.2021 12:35
Астана это дело поняли на всю оставшуюся жизнь ханства, даже черных и косматых бармалеев(они  в каждой юрте чаи гоняют, обиженные русскими в Сирии) организуют, якобы войну, напасть. По другому никак.
0
Сообщить
№3
12.03.2021 12:55
Цитата, Тимур сообщ. №1
. И некоторые лидеры в подобных условиях осознанно выбирают войну.

Ну если намек на нашего обитателя Кремля, то тот известный партнер всему западному миру. Так что у нас в РФ как раз весьма анти-военная риторика, без великих целей. Просто терпите рост цен,  хаос на рынке жилья, завоз мигрантов и т.п. "Партнерство во имя мира".

Так что если в наш огород то, увы, нет. Слишком сложно и страшно для наших политических карликов, у которых партнерство запартнерить да еще своих солдат на убой подставить ради партнеров.

А так можно было бы Эрдоган-стайл сидеть на троне вечно, просто раз в 4 года разбивая кому-нибудь рожу и подкрашивая карту. Но может приехать бухгалтер из Швейцарии и как-то сразу грустненько ((((
-1
Сообщить
№4
Удалено / Спам
№5
13.03.2021 00:47
Цитата
Но война с предположительным участием России – повод достаточный.

Участия России МАЛО. НЕОБХОДИМО, чтобы Россия была представлена - в глазах "общественного мнения США" - агрессором.
Проблема у таких "плановиков" следующая: "Путин" это все прекрасно понимает. Поэтому он и сказал, что "будем стоять позади". А не "впереди". Потому ДНР и ЛНР придется (если) принять первый удар на себя. Украина ДОЛЖНА выглядеть как агрессор и злодей. И только потом... .

Таковы условия игры. "Шахтеры" должны это понять - они сами своими действиями способствовали установлению таких правил. "Обиды" (скажем так) БУДУТ. Но я не вижу иного выхода. В глазах США (и "Германии") - раз речь о "санкциях" - все должно происходить так, как в вестернах: напали плохие и злые индейцы, зарезали фермеров и изнасиловали фермерш. И только потом появляется неуязвимая героическая кавалерия США. А не наоборот.

То, что происходит в Донбассе, было НЕВОЗМОЖНО в рамках "корпорации СССР". Фашистской, по Муссолини (а не по Гитлеру). "Народ восстал" - назовем это так - против проклятого совка, не думая, что будет вместо. Получил то, что получил. Не нравится и нужно найти виновника - надо искать зеркало, в нем найдет ответ.

Хочешь помощи - учитывай и ситуацию у помощников. У донецких ситуация трудная и трагическая, у России - не намного легче (за исключением обстрелов). Так что...
Не нравится - пусть ищут других защитников.  :) Это не детские ссоры во дворе.
+2
Сообщить
№6
13.03.2021 01:59
Цитата
Да, если дойдет до большой войны, дойдет и до экстремальных санкций с серьезными вызовами для российской экономики.

Да не дойдет дело до большой войны. Не даст "Путин" себя в нее втянуть.
Большая война - это либо вторжение Украины (как "передового отряда") в Россию, либо вторжение армии России на территорию Украины.
Первое - в случае санкций против России (точнее, "Германии") за ЭТО - объявление США экономической войны против ЕЭС, со всеми вытекаюшими.
Второе - это просто дурная фантастика.

ТАКОЕ давление США на Россию и Германию ПРОТИВ их (потенциального) союза - это реально усилия по подталкиванию их к такому союзу. Американцы это понимают. Поэтому "свободы рук" у таких политиков в США НЕТ.
Конфликт в Европе для США имеет смысл только в случае, если виновником будет воспринята (и в "Германии" тоже) именно Россия.
+1
Сообщить
№7
Удалено / Спам
№8
13.03.2021 07:12
Вина за ситуацию целиком и полностью на Путине. Это он допустил убийство русских и уничтожение инфраструктуры. Включил заднюю, испугавшись санкций.

Только вот санкции всё равно ввели.
Вова стареет. Хватка уже не та.
Аля-Брежнев.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 07:18
  • 147
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 13.03 07:12
  • 8
Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась
  • 13.03 04:01
  • 2
США научатся тысячами уничтожать российские танки
  • 13.03 03:59
  • 2
Западный военный округ проводит учения в шести регионах РФ
  • 13.03 02:10
  • 9
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 13.03 02:08
  • 10
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 13.03 00:40
  • 2
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day.
  • 13.03 00:17
  • 33
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 12.03 23:53
  • 15
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 12.03 20:14
  • 1
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
  • 12.03 19:57
  • 189
Дополнительные функции
  • 12.03 18:39
  • 1
Остров наведения: оборону Сахалина обеспечат новейшие С-400
  • 12.03 13:10
  • 11
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 12.03 11:20
  • 2
Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" продолжается - "Роскосмос"
  • 12.03 09:43
  • 2181
Как насчёт юмористического раздела?