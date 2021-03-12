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Ученые начнут поиски гигантских внеземных технологий

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Источник изображения: Изображение: Rafael Luis Méndez Peña / Sciworthy.com

Ученые Института астрофизики Канарских островов предложили новые способы поиска внеземных цивилизаций, основанные на выявлении техносигнатур — признаков использования технологий или промышленной деятельности. Статья исследователей опубликована в журнале Acta Astronautica. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Отмечается, что НАСА вновь решило заняться поиском инопланетных цивилизаций, используя для этого новые подходы. Исследования близкого и далекого космоса сначала начнут проводиться с помощью современного оборудования, а позднее — с применением более совершенных инструментов, которые появятся в недалеком будущем. Все они нацелены на системный поиск сигнатур различных масштабов: от следов промышленных загрязнений в атмосфере и скоплений орбитальных спутников до гигантских астроинженерных сооружений, например, теплозащитных экранов или сфер Дайсона, предназначенных для оптимального использования света местной звезды.

Ряд подходов может применяться в отношении Солнечной системы, которая может быть сканирована на предмет существования внеземных зондов, которые отправлены в далеком прошлом. В зависимости от расстояния размер потенциально заметных сигнатур увеличивается, но некоторые разновидности, например, сфера Дайсона, должны быть заметны даже за пределами Млечного Пути. Однако ученые до сих пор не знают, насколько поиски таких «космических следов» будут успешными.

Многие эксперты считают весьма вероятным, что в ближайшие годы ученые обнаружат внеземную жизнь, однако она, скорее всего, будет представлена очень простыми формами.


Леонид Немов

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Компании
NASA
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