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Известия.ru

С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

С борта Международной космической станции (МКС) выбросили платформу со старыми аккумуляторами, которая весит 2,5 т. Весь процесс 11 марта транслировался на сайте NASA.

Платформа была переведена в безопасное положение манипулятором SSRMS, после чего ее выбросили с МКС. Со временем мусор должен сойти с орбиты и сгореть в слоях атмосферы.

Отмечается, что платформа массой 2,5 т стала самым тяжелым грузом, выброшенным в космос.

Весной 2020 года платформа с новыми аккумуляторами была доставлена на МКС японским грузовым кораблем. После замены батарей на платформу были установлены старые аккумуляторы, которые планировалось утилизировать.

Осенью того же года МКС с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс» уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором. Специалист центра управления полетом в Хьюстоне проинформировал астронавта Кристофера Кэссиди, который находился на станции, что маневр уклонения от мусора прошел успешно.

Позже выяснилось, что космическим мусором был обломок взорвавшейся японской ракеты-носителя Н-2А. Эта ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2. По данным ВВС США, в результате взрыва ракеты образовалось более 75 обломков.

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Страны
США
Япония
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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