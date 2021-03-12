"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

В Ракетных войсках стратегического назначения начались учения, предусматривающие вывод на маршруты боевого патрулирования автономных пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

Решением различных учебно-боевых задач будут заниматься военнослужащие Тейковского ракетного соединения (Ивановская область). На вооружении там находятся подвижные грунтовые комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

В Минобороны РФ уточнили, какие именно задачи предстоит решать стратегическим ракетчикам. В этом списке - приведение частей и подразделений в высшие степени боеготовности, выполнение маневров на маршрутах боевого патрулирования, противодействие условным диверсионным формированиям, работа в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

Известно, что командование задействует в учении образцы новейшей специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты. Речь идет о боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М", машине дистанционного разминирования "Листва" и машине инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ".

Стратегические "Тополя" и "Ярсы" специально сделали не только в шахтном, но и в мобильном варианте, чтобы в случае чего противник поломал голову над их поисками. В угрожаемый период координаты баз ядерных ракет моментально вводят в электронный мозг ударных комплексов. Это - объекты первой атаки. А подвижные средства ядерного нападения еще надо засечь, и лишь затем пытаться уничтожить. Чтобы сорвать вражеские атаки и самим нанести удар, в РВСН организуют боевое дежурство на маршрутах патрулирования.

О его масштабах можно судить на таком примере. Только одна Тейковская ракетная дивизия во время патрулирования прикрывает своими "Тополями" и "Ярсами" территорию, сопоставимую по размерам с суммарной площадью нескольких европейских государств.

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршруты проложены в стороне от обжитых мест. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя средства маскировки делают технику практически невидимой с воздуха, а в местах ее нахождения работают средства радиоэлектронной борьбы, тем не менее, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть "Тополя" и "Ярсы" с орбиты. Задача космической разведки - определить координаты и направление движения наших ракетных комплексов. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

Противодиверсионный "Тайфун" создали на базе бронетранспортера БТР-82. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. Эта техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех. Наряду с "Тайфуном", в войска также поступает уникальный тренажер для обучения личного состава. Благодаря многофункциональности, он позволяет готовить весь экипаж противодиверсионный машины - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Машина дистанционного разминирования "Листва" работает на новых физических принципах - на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали. А ведь с ее помощью можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, поскольку умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

Что касается самого "Ярса", то этот комплекс можно назвать младшим братом "Тополя". Он разрабатывался на его базе, но получился куда мощнее. Развернутые боевые характеристики "Ярса" и его ракеты по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что его боевое оснащение превосходит "тополиную" ракету РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов. Несмотря на то, что "Ярс" несет не один, а 3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты более чем в 10 тысяч километров.

"Ярс" имеет трехступенчатую ракету, на корпус и приборный отсек которой нанесено специальное покрытие, снижающее воздействие различных поражающих факторов, в том числе - от ядерного взрыва. Кроме того, на старте ракета может совершать программный маневр. Это помогает ей относительно безопасно проходить радиоактивное облако в случае, если противник атаковал позиции "Ярса" баллистическими боеприпасами.

Но даже не это главное. Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть, и в ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО. При создании ракеты РС-24 конструкторы позаботились о сокращении времени нахождения боеприпаса в воздухе и уменьшении высоты конечной точки активного участка его траектории. Разделяющиеся боевые блоки головной части ракеты они сделали высокоманевренными и скоростными. Что позволяет гарантированно поражать цели в условиях упреждающего, ответно-встречного и ответного ядерного удара. Стратегическому "Ярсу" не страшна даже эшелонированная система ПРО, в том числе с элементами космического базирования.

Юрий Гаврилов