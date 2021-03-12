Инжиниринговый центр создаст "Швабе" с партнёрами из Китая

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Долгосрочное партнёрство заключено между Научно-исследовательским институтом (НИИ) "Полюс" имени Стельмаха и крупным российско-китайским парком инноваций (РКПИ) "Шелковый путь", сообщил в четверг холдинг "Швабе".

"Участники соглашения выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству. В частности, планируется создание инжинирингового центра для отбора перспективных проектов с опорой на партнерские вузы России и Китая", - сказано в сообщении.

Предусматривается "размещение на лабораторных и производственных мощностях НИИ "Полюс" проектов, инициированных парком "Шелковый путь", содействие трансферу технологий в интересах развития промышленного потенциала наших стран", говорится в пресс-релизе.

Со стороны холдинга "Швабе" соглашение подписал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов. С китайской - глава представительства РКПИ "Шелковый путь" Хань Чжун и заместитель главы представительства Сергей Троянов.

По оценке Кузнецова, данное соглашение - "важный первый шаг на пути плодотворного сотрудничества между предприятием НИИ "Полюс" и созданным на его базе технопарком с российско-китайским парком инноваций "Шелковый путь"".

"Следующим логичным шагом станет формирование и реализация совместной дорожной карты. Повестка по ней самая разнообразная и предполагает, в частности, создание инжинирингового центра, трансфер наукоемких технологий, экспертизу совместных проектов", - цитирует Кузнецова пресс-служба "Швабе".

В свою очередь Хань Чжун отметила, что "Шелковый путь", НИИ "Полюс" и созданный на его базе технопарк "Полюс" имеют огромный научно-технический потенциал сотрудничества".

"Мы постараемся объединить ресурсы наших научных центров и производственных предприятий для создания совместных научных лабораторий и инновационных предприятий. Цель - продвижение на китайский и российский рынок продукции, произведенной с использованием новейших технологий", - подчеркнула Хань Чжун, слова которой приведены в сообщении.

НИИ "Полюс" (Москва, входит в "Швабе") - крупнейший в России научно-производственный центр в области квантовой электроники.