«Атака» для Белоруссии: Минск получил от Москвы новое оружие

Первая партия российских ракет «Атака» поступила в войска Белоруссии

Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака». Их основная задача - поражение бронированных машин, живой силы и вертолетов. Эти ракеты значительно увеличат боевые возможности Белоруссии, считает эксперт. Хотя подходящих носителей для «Атаки» у Минска не много.

В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Белоруссии поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщает военное ведомство республики. «В перспективе Вооруженные силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», - отметили в Минобороны Республики.

«Атака» (индекс ГРАУ - 9М120) - противотанковая управляемая пакета с радиокомандной системой управления, разработанная в 1996 году на базе ракеты 9М114 «Кокон» комплекса «Штурм».

В 2010 году разработана ее модернизация (9М120-1) с комбинированной радиокомандной и лазерно-лучевой системой управления. Ракеты 9М120-1, 9М120-1Ф и 9М120-1Ф-1 приняты на вооружение вооруженных сил Российской Федерации 30 июня 2014 года в составе модернизированного самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К132 «Штурм-СМ».

«Атака» предназначена для поражения боевых бронированных машин, живой силы, долговременных огневых точек, техники ПВО на стартовых позициях и вертолетов.

Ракета 9М120 «Атака» разработана в ОАО НПК «КБ Машиностроения», серийно 9М120 изготовляет ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева. Разработчик тандемной боевой части - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Что из себя представляет ракета «Атака»?

Основные технические характеристики 9М120 «Атака» выглядят следующим образом: дальность стрельбы - 6 км; скорость полета ракеты - до 550 м/сек, бронепробиваемость боевой части - 800(850)-950 мм за динамической защитой.

Для наземного комплекса максимальная дальность стрельбы «Атакой» находится в диапазоне от 400 м до 6000 м, для пуска с вертолета - до 6000 м.

Для сравнения: турецкий БЛА Bayraktar TB2 может нести 4 управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

К примеру, американская ракета класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (принцип «выстрелил и забыл»), которой оснащаются ударные вертолеты AH-64D «Apache» и БЛА типа MQ-1 Predator, обладает дальностью стрельбы 10 км.

Калибр боевой части ракеты 9М120 «Атака» - 130 мм, длина ракеты в транспортно-пусковом контейнере - 1830 мм, длина ракеты в полете - 2100 мм, стартовая масса ракеты - 42,5 кг.

Носителями 9М120 «Атака» могут быть следующие вертолеты - Ми-24В, Ми-35 (боекомплект - 8 ракет), Ми-24ВП (Ми-35М), Ми-24ПК-2, Ми-35М2, Ми-28 (боекомплект - 16 ракет), Ми-28Н (Ми-28НЭ), Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), Ка-29 (комплексы 9К113 «Штурм-В» и 9-А-2313 «Атака-В» и их модификации) и Ка-52.

Кроме того, ракетой 9М120 оснащаются боевые машины 9П149 (представляет собой гусеничную бронированную машину на базе легко-бронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ, боекомплект - 12 ракет) и 9П149М комплексов 9К132 «Штурм-СМ» и 9К132Э «Штурм-СМЭ».

Также "Атакой" могут комплектоваться боевые машины поддержки танков (4 ракеты на пусковой установке), боевые машины пехоты БМП-2 (6 ракет, две на пусковой установке), боевые многофункциональные робототехнические комплексы (БМРК) «Уран-9» (до 4 ракет на пусковой установке).

Наконец, «Атакой» могут вооружаться патрульные катера проекта 14310 «Мираж» и катера типа «Светляк».

Поможет ли "Атака" Белоруссии

«В Вооруженных силах Белоруссии ракета 9М120 (помимо оснащения боевых вертолетов) может входить в состав вооружения боевой разведывательно-диверсионной машина 2Т «Сталкер» (ее производит белорусское предприятие «Минотор-Сервис) и в составе боевого модуля многоцелевого ракетно-пушечного комплекса А3 (предприятие «Тетраэдр»), - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист напомнил, что оборудование и вооружение машины 2Т «Сталкер» размещается на высокомобильном, скоростном гусеничном шасси. Вооружение включает в себя стабилизированную 30-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом, две выдвижные пусковые установки, на каждой из которых могут быть установлены по две противотанковые или зенитные ракеты, автоматический 30-мм гранатомет. Система управления огнем позволяет вести одновременный обстрел двух целей, например, бронеобъекта - противотанковой ракетой и живой силы - гранатометом.

Разведывательное оборудование 2Т представляет собой принципиально новый многоканальный круглосуточный оптико-электронный комплекс, обеспечивающий автоматическую селекцию и сопровождение движущихся целей, лазерное и оптическое определение дальности до цели, автоматическую передачу разведданных на большую дальность.

В свою очередь, напомнил Макиенко, многоцелевой ракетно-пулеметный комплекс А3 (Anti-air, Anti-armor, Anti-terrorism) предназначен для защиты различных административных, промышленных и военных объектов от всех типов современных и перспективных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия (управляемые ракеты и авиабомбы).

Кроме решения задач противовоздушной обороны, комплекс А3 может применяться для борьбы с живой силой противника и наземными бронированными целями (танками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами), а также для решения антитеррористических задач.

Вертолетов - потенциальных носителей ракеты 9М120 - в Вооруженных силах Белоруссии не так и много.

В частности, Ми-8 - около 20, Ми-24 всех модификаций - 12. «Так что о поставках каких-либо значительных партий ракет «Атака» речи, по всей видимости, не идет. Да этого не позволяют сделать и бюджетные возможности республики. Тем не менее, боевые возможности белорусской армии с «Атакой» существенно возрастут» - считает Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок