Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море

Корвет Балтийского флота "Сообразительный" провел учебный артиллерийский бой с надводным кораблем условного противника в морском флотском полигоне у побережья Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корабельные учения были плановыми. Экипаж корвета отрабатывал задачи по артиллерийской подготовке и защите корабля при отражении ударов вероятного противника с моря и с воздуха.

Моряки выполнили порядка десяти боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов, отрабатывая артиллерийский бой с "вражеским" кораблем и отражение массированного воздушного удара.

Также они упражнялись в постановке радиоэлектронных помех, борьбе за живучесть корабля на ходу, в прохождении узкости и плавании в условиях ограниченной видимости и выполнили ряд противодиверсионных мероприятий.

В учениях участвовала и морская авиация. Экипаж корвета отработал прием корабельных вертолетов Ка-27 в условиях темного времени суток. Пилоты корабельных вертолетов совершили более 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)