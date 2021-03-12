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Российская газета

Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корвет Балтийского флота "Сообразительный" провел учебный артиллерийский бой с надводным кораблем условного противника в морском флотском полигоне у побережья Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корабельные учения были плановыми. Экипаж корвета отрабатывал задачи по артиллерийской подготовке и защите корабля при отражении ударов вероятного противника с моря и с воздуха.

Моряки выполнили порядка десяти боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов, отрабатывая артиллерийский бой с "вражеским" кораблем и отражение массированного воздушного удара.

Также они упражнялись в постановке радиоэлектронных помех, борьбе за живучесть корабля на ходу, в прохождении узкости и плавании в условиях ограниченной видимости и выполнили ряд противодиверсионных мероприятий.

В учениях участвовала и морская авиация. Экипаж корвета отработал прием корабельных вертолетов Ка-27 в условиях темного времени суток. Пилоты корабельных вертолетов совершили более 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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