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Anadolu (Турция): турецкие корабли в рамках НАТО прибыли в одесский порт Украины

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В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Маслов

20 февраля командование Второй постоянной противоминной группой НАТО перешло к Турции сроком на два месяца, сообщает издание. По информации информагенства армии Украина, группировка из четырех кораблей уже бросила якорь в порту Одессы, где запланированы военно-морские учения с украинскими ВМС.

Турецкие корабли в составе Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG-2) бросили якорь в одесском порту Украины.

Как сообщает информационное агентство украинской армии "Армия информ" (Armiyainform), группировка состоит из четырех кораблей: кораблей турецких военно-морских сил - Sokullu Mehmet Paşa, выступающего флагманом группы, и Ayvalık, а также Tajo испанских военно-морских сил и Lupu Dinescu военно-морских сил Румынии.

Утверждается, что группировка НАТО зашла в одесский порт. В рамках визита планируется проведение совместных учений с военно-морскими силами Украины в Черном море.

20 февраля командование Второй постоянной противоминной группой НАТО, отвечающей за противоминные операции в Средиземном и Черном морях, а также противоминную подготовку, перешло к Турции сроком на два месяца.


Талха Явуз (Talha Yavuz)

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Румыния
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Военные учения
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