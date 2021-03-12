Folha (Бразилия): в Арктике США пугают Россию «темным рыцарем»

Бразильское издание назвало приземление в Арктике бомбардировщика ВВС США, способного нести ядерное оружие, провокацией. В ходе миссии была смоделирована ситуация, которая может произойти во время реальной воздушной атаки, подчеркивается в статье. Читатели беспокоятся, что «маразматик Джо Байден» может подобными шагами поджечь мир.

Через регион лежит ближайший путь для атаки на Россию. Китай ведет переговоры с Москвой и Вашингтоном

Сан-Паулу - В акте провокационной демонстрации силы России Соединенные Штаты впервые разместили бомбардировщик, способный нести ядерные ракеты, в регионе за Полярным кругом.

Благодаря изгибу поверхности Земли, это самый короткий путь для атаки на Москву. Самолет тщательно подбирали: B-1B - сверхзвуковой бомбардировщик, разработанный в годы холодной войны специально для миссий по проникновению в воздушное пространство Советского Союза.

С конца холодной войны его использовали для стратегических атак с применением традиционного оружия, однако самолет все еще способен нести атомное, если США этого захотят и нарушат положения договора об ограничении ядерного оружия СНВ-III.

В прошлом месяце четыре самолета были размещены на норвежской базе Орланд, а в воскресенье седьмого марта один из них был перемещен на самую северную базу в Буде. Детали начали выясняться только сейчас.

Экипаж "Темного рыцаря" (прозвище самолета) выполнил так называемый "теплый пит-стоп", когда четыре двигателя заглушаются и самолет заправляется на земле с экипажем на борту. Это моделирование ситуации, происходящей во время реального боя.

Москва считает полярный круг своим задним двориком и поддерживает значительное военное присутствие на противоположной стороне полуострова, где располагаются Норвегия и Швеция.

У Северного полюса самое короткое расстояние между Россией и Западом, поэтому тут находятся важные военные пути. Кроме того, таяние льдов Арктики открыло новые торговые морские пути и позволило исследовать месторождения газа и нефти. B-1B и другие бомбардировщики уже летали над регионом, но посадка имеет символический смысл: это свидетельство соответствующих возможностей и настроения в рамках более агрессивного дискурса нового правительства Джо Байдена в отношении Кремля.

Россия ответила уже в прошлом месяце, впервые отправив крейсер "Маршал Устинов" в Варяжский залив, по которому проходит морская граница с Норвегией, страной-членом НАТО, военного альянса под предводительством США.

Однако эти сигналы были ожидаемы, так как B-1B участвуют в разведывательных миссиях вместе с норвежскими F-16 и F-35, а также шведскими истребителями "Грипен", Швеция - западный союзник, не входящий в НАТО, но исторически опасающийся России.

Маневр состоялся после того, как Байден произнес соответствующие речи и принял меры против Путина, обвинив российское правительство в попытке убийства Алексея Навального и наложив санкции против связанных с Кремлем официальных лиц. Все это происходит в рамках дипломатического танца сверхдержав, возродившегося в годы правления Путина (с 1999 года по настоящий момент) и усилившегося из-за напористости Китая при Си Цзиньпине.

Существенно то, что в среду десятого марта посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй (Zhang Hanhui) заявил агентству Интерфакс, что его стране следует координировать политику в отношении Соединенных Штатов с Москвой.

"50 лет назад Китай и США вместе открыли двери, которые были закрыты на протяжении десятилетий. Сегодня, спустя 50 лет, США следует исправить ошибки, которые были совершены ими когда-то", - сказал Чжан.

В пятницу 12 марта Байден проведет онлайн-встречу с союзниками по Четырехстороннему диалогу по безопасности, военной группе, объединившей США, Японию, Австралию и Индию в их противостоянии Пекину. Напряженность в отношениях Китая и США особенно остро проявляется в таких точках как Южно-Китайское море, где B-1B появляются часто.

"Будучи двумя крупнейшими странами, Китай и Россия имеют широкий круг общих интересов", - заявил посол. Во вторник девятого марта сотрудничество между странами приняло футуристический оттенок после подписания меморандума о строительстве базы на Луне.

Китайские речи укладываются в типичную стратегию "укуси и подуй", ведь в эту же среду США подтвердили, что проведут на Аляске дипломатическую встречу на высоком уровне с китайскими посланниками.

По сообщению South China Morning Post, встреча пройдет 18 марта и в ней примут участие министры иностранных дел обеих стран.

Таким образом, кивок в сторону Путина можно рассматривать как способ подчеркнуть свою независимость от Байдена, который до настоящего момента показывал, что в отношении Китая собирается продолжать политику конфронтации, начатую его предшественником Дональдом Трампом.

Холодная война версии 2.0 при правительстве республиканца может сменить тон, но не цель. Байден уже ясно дал понять, что считает Китай основным стратегическим противником США, а Россию - опасным противником, особенно в военной сфере.

Таким образом, подобные очевидно маленькие сигналы, как отправка самолета на отдаленную базу в Арктике, приобретают важность в качестве мерила параллельных настроений.

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Комментарии читателей

Rubens Gonsalves

Я думал, что ядерную кнопку нажмет Трамп, но не то, чтобы я был неправ. Думаю, старик Джо подожжет мир. 79 лет и Альцгеймер. Самое худшее тут то, что мы можем лечь спать и проснуться на следующие день уже в незнакомом мире. Я хочу увидеть, как далеко зайдут русские в нажатии на ядерную кнопку. Украина, страны Прибалтики, Польша, Норвегия. Думаю, часы конца света замерли на отметке в десять секунд до финального отсчета. Когда будем меньше всего этого ожидать, придет сын человеческий.

Newton Penna

В такие моменты люди видят, что США - та страна, что разжигает больше мировых конфликтов и убивает больше невинных…

Rubens Gonsalves (в ответ Newton Penna)

Генералы Пентагона уже заявили, что американцы могут выиграть в ядерной войне против России и Китая вместе. Тут я задаю такой вопрос: а где они собираются жить? Земля одна. Или они уже заключили соглашения с инопланетянами, чтобы колонизировать Марс и другие планеты вне пределов Солнечной системы?

Marcos Fernando Dauner

Излишняя провокация?

Игорь Жилоу (Igor Gielow)