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ТАСС

Российские космонавты завершили герметизацию трещин на МКС

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Модуль "Звезда" МКС
Модуль "Звезда" МКС.
Источник изображения: © NASA

Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывали со специалистами NASA

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, завершили работы по герметизации трещин в модуле "Звезда" на МКС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля Звезда. В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле "Звезда" для проверки уровня атмосферы", - отметили в пресс-службе.

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков на прошлой неделе проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

На прошлой неделе космонавт Рыжиков нанес три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в модуле "Звезда", в субботу нанес еще один слой герметика с торца установленной накладки. В понедельник российские члены экипажа МКС под руководством специалистов на Земле подробно спланировали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ, во вторник приступили к работам по второй трещине.

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Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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