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Интерфакс-АВН

Западный военный округ проводит учения в шести регионах РФ

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Отражение нападения диверсионной группы условного противника во время тренировки расчетов оперативно тактических ракетных комплексов "Искандер-М" гвардейской танковой армии Западного военного округа
Отражение нападения диверсионной группы условного противника во время тренировки расчетов оперативно тактических ракетных комплексов "Искандер-М" гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

К манёврам привлечены свыше 3 тыс. человек и 500 единиц боевой техники

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Несколько двусторонних командно-штабных учений (КШУ) пройдут в течение недели с соединениями 20-й общевойсковой армии, дислоцированной на территории Смоленской, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Всего в двусторонних КШУ общевойсковой армии (ОА) ЗВО принимает участие свыше трёх тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказано в пресс-релизе, распространённом в четверг.

Основная целью учений - "проверка навыков командиров подразделений в управлении личным составом при помощи автоматических систем управлениями войсками и взаимодействие с подразделениями", говорится в сообщении.

В ходе учений, в частности, будут отработаны действия при налёте авиации условного противника, использование средств разведки и беспилотных летательных аппаратов, всего свыше 50 задач, сообщает ЗВО.

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