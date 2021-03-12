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Известия.ru

SpaceX отправила на орбиту 60 микроспутников для сети Starlink

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Компания SpaceX отправила на орбиту 60 микроспутников для орбитальной сети Starlink. Запуск ракеты-носителя состоялся днем 11 марта, передает телеканал «Известия». Стартовала Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Изначально пуск был запланирован на 9 марта. Однако из-за дополнительных проверок старт перенесли за несколько часов до назначенного времени.

Компания SpaceX отправила на орбиту 60 микроспутников для орбитальной сети Starlink. Запуск ракеты-носителя состоялся днем 11 марта, передает телеканал «Известия». Стартовала Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Изначально пуск был запланирован на 9 марта. Однако из-за дополнительных проверок старт перенесли за несколько часов до назначенного времени.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
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