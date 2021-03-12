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Российская газета

"Пушечный" БТР-80А отбили у хуситов в Йемене

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: rg.ru

В ходе недавних боев между войсками движения "Ансар Аллах"(хуситы) и формированиями просаудовского президента Хади последним удалось отбить у своих противников несколько единиц техники. Среди них замечен практически неповрежденный БТР-80А.

Судя по обнародованным фотографиям, механик-водитель неудачно сманеврировал и посадил боевую машину днищем на валун больших размеров. В результате экипаж вынужден был ретироваться.

Не исключено, что хадисты смогут эвакуировать этот трофей, и в скором времени он будет сражаться уже против своих бывших владельцев. В конфликтах, подобных йеменскому, различное оружие и имущество, в том числе и такое, постоянно переходит из рук в руки.

"Восьмидесятые" этой модификации были закуплены военным ведомством Йемена еще до гражданской войны, которая началась в сентябре 2014 года.

Всего, по разным данным, получено около 90 бронетранспортеров, которые активно применялись в ходе различных боев и сражений.

Известно, что такие БТР высоко ценятся за хорошую маневренность и высокую огневую мощь, которая обеспечивается 30-мм автоматической пушки 2А72.

В последние годы из-за понесенных потерь эти бронетранспортеры стали реже встречаться в боевых порядках противоборствующих сторон.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Продукция
2А72
БТР-80
БТР-80А
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