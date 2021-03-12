«Терминатор» отстрелялся

Российская армия осваивает новый для себя тип боевой техники. Вчера, 10 марта, пресс-служба Минобороны РФ на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео первых штатных стрельб боевых машин поддержки танков «Терминатор».

«В Челябинской области на полигоне гвардейской танковой дивизии ЦВО завершились первые штатные стрельбы современных боевых машин поддержки танков «Терминатор». Стрельба комплексом штатного вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемёт Калашникова и автоматические гранатомёты АГ-17Д, прошла на специально подготовленном участке полигона по обновлённым мишеням», — сообщается в описании к видео.

Стрельбы «Терминаторов»

Как самостоятельный тип боевой машины БМПТ была разработана в СССР в середине 80-х годов после изучения опыта боевых действий в Афганистане. Специфика той войны отчётливо показала необходимость иметь на вооружении особенную бронетехнику — одновременно мобильную, манёвренную и скорострельную, которая была бы способна обеспечить огневое прикрытие танкам, а также защитить их от гранатомётчиков. На сегодняшний день разработано несколько вариантов БМПТ, в том числе на базе танков Т-72 и Т-90.