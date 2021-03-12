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В ООН обратили внимание на Сирию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуацию в охваченной войной Сирии всё ещё можно назвать «кошмаром наяву», хотя с вооружённого конфликта в этой арабской стране прошло уже десять лет, передало агентство France-Presse.

«Сотни тысяч сирийцев погибли. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Бесчисленное множество других граждан всё ещё незаконно содержатся под стражей и часто подвергаются пыткам, пропадают без вести, исчезают, живут в условиях неопределённости и лишений», - перечислил  Гутерриш последствия сирийской войны.

«В течение 10 лет мир наблюдал за тем, как Сирия скатывается в пучину разрушений и кровопролития», - добавил он.

«Невозможно даже представить в полной мере масштабы опустошения и разрухи в Сирии, но совершенно очевидно, что народ страны пострадал от преступлений, подобных которым мир мало видел в этом столетии», - сказал Гуттериш, призвав привлечь виновных к ответственности.

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