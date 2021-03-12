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Англия тоже захотела кусочек Арктики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Королевские военно-морские силы Великобритании будут постоянно присутствовать за Полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над торговыми морскими путями, которые откроются для навигации по мере таяния ледяного покрова.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как указывает издание, на фоне опасений по поводу того, в результате изменения климата Россия может установить контроль над полярными регионами, в ближайшие месяцы в состав оперативной группы НАТО в Баренцевом море войдет британский фрегат. На следующей неделе, пишет The Times, будет опубликован «долгожданный аналитический доклад по вопросам обороны, безопасности и внешней политики».

«В документе «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» будет четко обозначена угроза, которую представляет изменение климата для стабильности во всем мире», — говорится в статье.

Одним из авторов этого документа является генерал Ричард Нуджи, возглавляющий отдел политики Министерства обороны в условиях изменения климата. Ему также было поручено провести анализ на предмет немедленного реагирования ситуации в случае обострения спора за арктические воды. Доклад называют самым радикальным пересмотром вопросов обороны, безопасности и внешней политики со времен окончания холодной войны, сообщает Eadaily.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
Арктика
Изменение климата
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