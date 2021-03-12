Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35C Воздушно-космических сил России. Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи Дальней авиации России регулярно патрулируют воздушное пространство над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны.

К решению таких задач командование ВКС привлекает, в том числе, экипажи авиабазы, расположенной в гарнизоне Энгельс под Саратовом. Ранее командир этого соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела сообщил: "В 2020 году мы выполнили около десяти воздушных патрулирований над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В августе совершили перелет с аэродрома Энгельс на самый северо-восточный аэродром нашей страны Анадырь на Чукотке, преодолев при этом около семи тысяч километров. Летчики соединения приняли активное участие в СКШУ "Кавказ-2020" и учении "Славянское братство-2020", в ходе которого экипажи отработали практические действия с авиацией Республики Беларусь. Помимо этого, летный состав нашего соединения на двух стратегических сверхзвуковых ракетоносцах Ту-160 поставили новый рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев свыше 20 тысяч километров и находясь в воздухе более 25 часов".

По словам генерала, особое внимание на авиабазе уделяют подготовке молодых летчиков. А с недавнего времени таких пилотов, добившихся высоких показателей во время учебы в высших военных заведениях, стали сразу назначать на должность помощника командира корабля Ту-160.

Надо сказать, что авиабаза в Энгельсе является одним из самых крупных соединений нашей авиационной составляющей сил ядерного сдерживания. На ее вооружении находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Справка "РГ"

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Этот самолет давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют Bear - "Медведь". Ту-95МС используют для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Стратегический ракетоносец Ту-160

Воздушного красавца наши летчики ласково называют "Белым лебедем". На Западе ему дали иное имя Blackjack - "Блэкджек". По ударной мощи с Ту-160 не готов соперничать ни один стратегический бомбардировщик в мире. В двух его специальных отсеках могут размещаться крылатые ракеты общим весом более 22 тонн. Кроме того, "Туполев" способен нести на борту ядерные бомбы и мины. Насколько точно Ту-160 пускает крылатые ракеты, в свое время убедился президент России Владимир Путин, вылетавший с экипажем на боевое применение.

Досье "РГ"

Несколько лет назад начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что наша страна увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР. "Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времен Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10 процентов", - сообщил тогда Герасимов.

Юрий Гаврилов