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Российская газета

Новейший белорусский ЗРК сможет применять два типа ракет

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ЗРК "ТРИО".
ЗРК "ТРИО".
Источник изображения: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by

Белорусские оборонщики ведут разработку мобильного зенитного ракетного комплекса "ТРИО" на базе бронеавтомобиля ASILAK.

Как сообщают в Государственном военно-промышленном комитете РБ, новинка предназначена для противодействия различным образцам высокоточного оружия и беспилотным летательным аппаратам.

Создаваемый для ЗРК боевой модуль сможет применять два типа ракет: зенитную 9М37М и авиационную Р-60-НТ. Последняя недавно прошла модернизацию, на ней применена новая система управления. Ожидается ее оснащение новыми типами головок самонаведения - лазерной и тепловизионной.

Комплекс будет интегрирован в автоматизированную систему управления "Альянс" и получит цифровые системы ориентирования и навигации.

Обнаружение противника доверено системе оптического кругового обзора и локации "Сокол", которая способна все операции осуществлять в автоматическом режиме. Она распознает и идентифицирует воздушные цели и снабжает детальной информацией подчиненные боевые машины и центральный командный пункт.

Планируется, что предварительный вариант данного ЗРК будет представлен на минской 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Мероприятие запланировано на 23-26 июня.

Бронеавтомобили ASILAK также послужили базой для создания реактивных систем залпового огня "Флейта", имеющих 80 направляющих, предназначенных для запуска 80-мм ракет С-8.


Алексей Моисеев

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Белоруссия
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