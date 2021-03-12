Японские истребители сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана; на отдельных этапах рядом с ними летели японские истребители, сообщили в Минобороны.

"Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.