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ЦАМТО

Ростех начал серийное производство датчиков обледенения для новейших истребителей

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Концерн "Техмаш"
Концерн "Техмаш".
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

ЦАМТО, 11 марта. Концерн "Техмаш", находящийся под управлением холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех, начал серийное производство датчиков обледенения с элементами искусственного интеллекта.

Научно-исследовательский институт электронных приборов уже выпустил первую партию устройств, которые будут устанавливаться на новейшие российские истребители.

Блок управления новым сигнализатором обледенения оснащен ИК-портом для обмена информацией, стал меньше и легче: его масса снижена на 30% в сравнении с прежней версией. При этом датчик для военных самолетов является не только сигнальным устройством, но и работает в динамике, измеряя толщину льда и прогнозируя обледенение с помощью элементов искусственного интеллекта.

"Специалисты предприятия полностью выполнили техническое задание заказчика, обеспечив надежную работу датчика обледенения при резко меняющихся значениях углов атаки. Этого удалось добиться благодаря разработке дополнительного программного обеспечения и изменению конструкции изделия. Датчик не только сигнализирует о начале обледенения, но и прогнозирует ситуацию, защищая истребитель от неблагоприятных погодных факторов", – сообщили в комплексе вооружений Ростеха.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Технодинамика
Проекты
AI
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