Жандармерия Турции заказала дополнительно 6 вертолетов T-129B ATAK

ЦАМТО, 11 марта. Компания Turkish Aerospace Industries (TUSAS) поставит Главному командованию жандармерии Турции дополнительную партию из шести тактических штурмовых разведывательных вертолетов T-129B ATAK.

Как сообщает Scramble Magazine, в 2017 году Управление авиации Жандармерии Турции заказало 18 вертолетов T-129B ATAK, из которых на сегодняшний день поставлено шесть машин.

По дополнительному заказу Жандармерия получит в общей сложности 24 T-129B ATAK. Первые шесть вертолетов поставлены в конфигурации Phase-I (Faz-I), а заказанные дополнительно шесть вертолетов, как ожидается, будут переданы в конфигурации Phase-II (Faz-II). Версия оставшихся 12 машин пока достоверно неизвестна.

Напомним, что первый полет вертолета T-129 ATAK Phase-II (FAZ-2) был выполнен на предприятии TUSAS в Мюртеде 12 ноября 2019 года, о чем было объявлено главой Секретариата оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаилом Демиром.

Основными различиями между вертолетами T-129 ATAK Phase-I и Phase-II являются: установка нового радиоэлектронного оборудования (EW), приемников системы сигнализации о радиолокационном облучении (RWR), системы подавления радиочастот (RFJ) и приемников системы оповещения о лазерном облучении (LWR).

После всесторонних испытаний новые вертолеты планировалось начать поставлять в войска с середины 2020 года. На первом этапе вертолеты в модификации FAZ-2 будут поставлены СВ Турции в количестве 21 ед.

Как уже сообщал ЦАМТО, в сентябре 2007 года Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) в рамках программы ATAK подписал с компаниями Turkish Aerospace Industries (TUSAS), Aselsan и AgustaWestland (ныне Leonardo) контракт, согласно которому на предприятии TAI в Турции будет организовано производство 50 вертолетов T-129, являющихся модификацией A-129 "Мангуста". 22 июня 2008 года соглашение вступило в силу. Стоимость контракта оценивается в 3,2 млрд. долл. Соглашение включает опцион на дополнительное производство 41 вертолета. Tusas Engine Industries по лицензии поставит двигатели LHTEC CTS800. В ноябре 2010 года компания AgustaWestland заключила с SSM контракт на поставку девяти дополнительных ударных вертолетов в переходной версии T-129A EDH. Стоимость данного соглашения составила 150 млн. евро, включая пакет запасных частей.

Командование авиации Сухопутных войск Турции до настоящего времени получило 51 вертолет T-129: девять в версии EDH (вариант ранней поставки) и 42 ед. T-129A/B Phase-1 (FAZ-1). Управление авиации Жандармерии Турции заказало 18 вертолетов T-129, из которых шесть уже поставлены (все в варианте T-129B FAZ-1). Департамент авиации Главного управления безопасности (Национальная полиция Турции) в 2017 году заказал 9 вертолетов T-129A/B Phase-1.

TUSAS также разрабатывает ударный вертолет тяжелого класса, получивший наименование ATAK-2. Контракт на его разработку был подписан SSM в феврале 2019 года.