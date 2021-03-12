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ЦАМТО

Турция не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57

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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 11 марта. Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственного истребителя пятого поколения.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

"Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.

По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран. "Конечно, у нас в приоритете стоит, прежде всего, развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителя пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет", – добавил М.Варанк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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