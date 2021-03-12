Белоруссия получила первую партию российских управляемых ракет "Атака"

Как сообщили в Минобороны республики, в перспективе Вооруженные силы Белорусси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 "Атака". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 "Атака", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ракеты "Атака" оснащены боевой частью кумулятивного действия и предназначены для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты. Пуск ракеты может происходить как с наземного, так и с воздушного носителя.

"В перспективе Вооруженные силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения", - отметили в Минобороны.