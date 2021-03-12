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ТАСС

Пассажирам московского метро покажут уникальные видеоролики с самолетами "МиГ"

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Источник изображения: © Пресс-служба РСК "МиГ"

В первом ролике показаны эксклюзивные кадры с закрытой презентации истребителя МиГ-35, где раскрываются технические характеристики самолета

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пассажиры московского метро увидят серию тематических видеороликов о самолетах корпорации "МиГ" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"). Видео будет транслироваться в поездах и на станциях всех веток столичной подземки, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе РСК "МиГ".

Там уточнили, что первым запущен ролик, посвященный новейшему истребителю МиГ-35.

"Самолет МиГ-35 - флагманский проект корпорации "МиГ", вершина семейства наших авиационных комплексов. Истребитель создан с широким использованием технологий 5-го поколения. Мы гордимся этим современным самолетом, рады, что теперь его увидят и, уверены, полюбят жители и гости столицы", - приводит пресс-служба слова управляющего директора корпорации "МиГ" Андрея Герасимчука.

В корпорации отметили, что в ролике представлены эксклюзивные кадры с закрытой презентации истребителя МиГ-35, раскрываются его технические характеристики, а также отображена история самой корпорации "МиГ". К выпуску готовятся следующие ролики из серии про российскую боевую технику.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
Ростех
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