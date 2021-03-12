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Российская газета

Появилось первое изображение китайской системы ПРО HQ-19

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Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

В Сети опубликовано первое фото мобильной системы противоракетной обороны HQ-19 армии Китая.

Как следует из снимков, в комплект HQ-19 входят два радара с АФАР: по всей видимости, обнаружения целей и наведения ракет, - пусковые установки перехватчиков двух типов, а также командный пункт. Все машины комплекса смонтированы на четырехосных вездеходных шасси.

Китай традиционно не раскрывает сведений о своих новых военных разработках, к которым относится HQ-19 (первые упоминания о системе датируются 2019 годом). Из открытых источников известно, что китайская линейка систем ПРО схожа с американской. HQ-29 является аналогом системы Patriot, HQ-26 - эквивалент противоракет вертикального пуска SM-3, которые можно запускать из шахт и с кораблей. HQ-19 подобно THAAD предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет. Аббревиатура HQ, кстати, расшифровывается как "Хунци", "Красное знамя".

Радиус действия многофункциональной РЛС комплекса составляет 4000 километров. Как и американский аналог, китайская ракета-перехватчик оснащена тепловой головкой наведения с боковым окном - это позволяет уничтожать цели в атмосфере и дает высокую точность наведения, что особенно важно для кинетического перехвата. Двигатель противоракеты - твердотопливный.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Patriot ЗРК
sm-3
THAAD
Проекты
АФАР
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