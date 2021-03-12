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Российская газета

Россия поставила Беларуси ракеты нового типа

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Источник изображения: Минобороны РФ/Wikimedia.org

Вооруженные силы Республики Беларусь получили первую партию управляемых противотанковых ракет "Атака".

- Боеприпасы переданы Россией в рамках военно-технического сотрудничества. В перспективе планируется полностью обновить арсенал данного вооружения, - сообщили в Министерстве обороны РБ.

ПТУР "Атака" разработана коломенским КБ Машиностроения и может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. Ракета предназначена для поражения в первую очередь бронетехники, а также живой силы, укреплений, объектов ПВО и вертолетов. Может оснащаться кумулятивной, осколочно-фугасной и объемно-детонирующей боевыми частями. Для воздушных целей есть боеголовка со стержневыми поражающими элементами.

Дальность стрельбы до 6000 метров ("Атака-Д" - до 10 км), бронепробиваемость 800 мм, калибр 130 мм. Управление комбинированное: радиокомандное и по оптическому каналу. Способ наведения ракеты выбирает сама после пуска в зависимости от обстановки.

Носителями ПТУР являются БМП-2, ПТРК "Штурм", БМПТ "Терминатор", боевой робот "Уран-9", другие боевые машины - в том числе белорусская БРДМ "Сталкер", - ударные вертолеты


Антон Валагин

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Атака
БМП-2
БМПТ Рамка-99
Уран-9
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