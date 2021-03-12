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Naked Science

В США представили концепт пушки для вертолетов будущего

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Sky Viper
Sky Viper.
Источник изображения: defensenews

Корпорация Northrop Grumman показала концепт пушки, которой могут оснастить вертолеты, создаваемые по программе Future Vertical Lift.

Northrop Grumman приступила к созданию прототипа 20-миллиметровой пушки, получившей название Sky Viper: об этом в корпорации сообщили 10 марта, во время брифинга для СМИ.

Предполагается, что ее можно будет применять для вертолетов нового типа, создаваемых по программе Future Vertical Lift. В качестве конкурента выступает XM915 от General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Sky Viper

Источник изображения: thedrive

Подробной информации о Sky Viper пока нет. Известно, впрочем, что оружие построят на базе 30-миллиметровой пушки M230, используемой на вертолетах AH-64 Apache.

Напомним, сейчас по программе Future Vertical Lift активно развивают два направления: Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) и Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Первая призвана найти замену для многоцелевого вертолета UH-60, а вторая — разработать разведывательно-ударную машину нового типа.

Bell 360 Invictus для FARA

Источник изображения: Bell Helicopter

В прошлом году Армия США выбрала двух финалистов программы FARA.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
UH-60
М-91
Компании
Bell Helicopter
General Dynamics
Northrop Grumman
Textron
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