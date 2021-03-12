Ту-160М переходит на новый этап испытаний

Ракетоносец Ту-160М стал на шаг ближе к поступлению на вооружение. Вчера, 10 марта, пресс-служба госкорпорации Ростех сообщила о том, что первый модернизированный самолёт Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 готов к предварительным испытаниям.

«Новый ракетоносец Ту-160М оснащён новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолёт успешно прошёл заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на лётно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полётов – предварительным испытаниям», – сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

Ракетоносец Ту-160М Источник изображения: rostec.ru

Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02 впервые поднялся в небо в ноябре прошлого года. По неофициальным данным, новые двигатели позволят увеличить дальность полёта ракетоносца на 1000 км.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла поступили на вооружение советской Дальней авиации в 1987 году. Самолёт максимальной взлётной массой 275 т способен развивать скорость до 2200 км/ч и может нести до 45 т боеприпасов. На вооружении российской армии состоят 16 бомбардировщиков Ту-160, постепенно модернизируемых до версии Ту-160М. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают расширенную номенклатуру вооружений — в частности, самолёты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести на более поздний срок завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин, но пока подписан контракт на 10 единиц.