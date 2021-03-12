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Yahoo News Japan (Япония): Россия развивает производство бесшумных «дронов-камикадзэ»

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Международный военно-технический форум "Армия-2019". День четвертый
Международный военно-технический форум "Армия-2019". День четвертый.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Японский военный обозреватель рассказывает о новой перспективной разработке российского оборонно-промышленного комплекса – дроне KYB компании ZALA Aero. Дрон бесшумен, имеет высокую скорость, способен долго держаться в воздухе, труден для обнаружения и наносит удар отвесно сверху, значительно осложняя защиту от него.

На только что состоявшейся в Абу-Даби (ОАЭ) военно-промышленной выставке IDEX 2021 российская компания оборонно-промышленного комплекса ZALA Aero представила интересную разработку - бесшумный дрон KYB с высокой скоростью, солидным запасом времени нахождения в воздухе, малозаметностью и способностью наносить с высоты стремительные удары по целям по прямой нисходящей вертикальной траектории.

Новый образец сразу же приобрел неформальное название "дрон-камикадзэ" (kamikaze dron), влился в мировую линейку дронов такого типа и вызвал большой интерес у специалистов. Хотя для некоторых японцев использование в этом названии слова "камикадзэ" и может вызывать неприятные ассоциации со Второй мировой войной, оно стало очень довольно популярным на Западе и Ближнем Востоке для обозначения эффективного и дешевого оружия одноразового применения, с помощью которого противнику может наноситься ощутимый урон.

"Дрон-камикадзе" KYB компании ZALA Aero способен нести боевую нагрузку эффективных взрывчатых веществ в 3 килограмма. Аппарат развивает весьма приличную для таких устройств скорость - до 130 километров в час и может находиться в воздухе до 30 минут. Это делает радиус его действия весьма значительным. Дрон легко транспортируется и эксплуатируется. Компания-разработчик представила на выставке видео с изображением реальной работы реальных образцов.

Особенностью дрона KYB является его способность атаковать цель с достаточно большой высоты по прямой отвесной вертикальной линии. Другая ценная характеристика боевой машины - его исключительная малошумность и малозаметность. Две эти ТТХ "дрона-камикадзэ" делают его чрезвычайно опасным для живой силы противника. KYB управляется дистанционно и имеет лазерную систему наведения, что обеспечивает высокую точность поражения. Малозаметный дрон обнаружить с земли невооруженным глазом практически невозможно, для этого нужна специальная радарная аппаратура, часто недоступная в полевых условиях.

В течение 2021 года компания ZALA Aero планирует произвести опытную партию дронов KYB для войсковых испытаний.

"Дроны-камикадзэ" активно использовались в разгоревшемся недавно армяно-азербайджанском военном конфликте в Нагорном Карабахе. Тогда Азербайджан использовал тактику "шмелиного роя". Атаки многочисленных аппаратов наносят не только значительный материальный ущерб войскам противника, но и оказывают на него сильное деморализующее психологическое давление. Дроны недороги в производстве и создают высокие риски для живой силы и боевой техники противостоящей стороны.

Военные в России понимают, что для нее существует высокая угроза применения "дронов-камикадзэ" в возможных конфликтах со стороны окружающих ее государств. В этой связи, судя по всему, в стране взята линия на производство линейки собственных эффективных образцов такого оружия.

Вообще же разработка и использование "дронов-самоубийц" становится важным трендом современной военной промышленности и вооруженных сил.


Масаси Сато (Masashi Sato)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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