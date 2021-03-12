В России разработали гранатометный боеприпас с сетью против беспилотников

Согласно патенту, внутри корпуса боеприпаса размещен защитный металлический контейнер для обеспечения сохранности, компактного размещения и направленного раскрытия сети после выстрела

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специальный гранатометный боеприпас с сетью для поражения и захвата беспилотников разработали в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Соответствующий патент опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

"Боеприпас для гранатомета против беспилотных летательных аппаратов содержит метательную и боевую часть", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Согласно документу, боевая часть боеприпаса выполнена из отдельных поражающих элементов, расположенных внутри корпуса боеприпаса, и поражающих сегментов, которые скреплены между собой гибкими элементами, образующими сеть.

Уточняется, что внутри корпуса боеприпаса размещен защитный металлический контейнер в форме цилиндра для обеспечения сохранности, компактного размещения и направленного раскрытия сети после выстрела.