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ЦАМТО

Пропускные пункты крупных воинских частей ВВО оснащены новейшими охранными устройствами "Рубеж-4000"

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Дорожный блокиратор "Рубеж-3000"
Дорожный блокиратор "Рубеж-3000".
Источник изображения: strong05.ru

ЦАМТО, 11 марта. В целях усиления противодействия терроризму КПП крупных соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, оснащены новейшими противотаранными дорожными блокираторами "Рубеж-4000".

Охранные комплексы предназначены для создания физического препятствия шириной до 4,5 м при попытке несанкционированного въезда транспортных средств массой до 30 т на охраняемые объекты, а также для остановки прибывающего автотранспорта с целью досмотра.

Данный охранный комплекс способен работать как отдельное охранное устройство, так и в единой связке с другими современными автоматизированными техническими средствами охраны.

Новые охранные комплексы значительно повысили безопасность воинских частей и упростили работу дежурных служб, осуществляющих пропускной режим, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
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