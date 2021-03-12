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ЦАМТО

Инженерные войска на МВТФ "Армия-2021" представят более 30 образцов военной инженерной техники

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ПММ-2М
Паромно-мостовая машина ПММ-2М.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 11 марта. Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примет активное участие в подготовке и проведении Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Выставочную экспозицию инженерных войск составят перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статической экспозиции Управления, так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона "Алабино" и на Арктической экспозиции перспективных образцов ВВСТ.

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 30 образцов военной инженерной техники, предназначенной для устройства и преодоления заграждений, добычи и очистки воды, преодоления и форсирования водных преград, ремонта и инженерно-технического обслуживания, а также обеспечения энергоснабжения войск.

В рамках форума впервые будет продемонстрирована инженерная система дистанционного минирования и подвижный инженерный ремонтный комплекс с комплектом программно-технических средств инженерно-технического обеспечения частей и соединений инженерных войск.

В рамках экспозиции форума спланирована к показу прошедшая модернизацию усовершенствованная инженерная техника: путепрокладчик БАТ-2М, полковая землеройная машина ПЗМ-2М и паромно-мостовая машина ПММ-2М, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Россия
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Арктика
АРМИ-20XX
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