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ЦАМТО

Летчики дальней авиации провели командирские полеты на самолетах Ту-160 и Ту-95МС

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Tu-160_Tu-95
Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su.

ЦАМТО, 11 марта. На аэродроме Энгельс в Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошли командирские полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.

В полетах участвовал командный состав авиационных подразделений, полка и дивизии. Экипажи отработали взлеты и посадки, дозаправку в воздухе, полеты строем и на малых высотах в дневное и ночное время.

Целью полетов являлась выработка методики подготовки молодого летного состава к выполнению различных элементов подготовки и задач по предназначению.

Всего в полетах было задействовано более 10 экипажей дальней авиации. Мероприятие прошло под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Олега Пчелы.

Командирские полеты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полетов, а также выполнения полетных заданий, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Ту-95
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