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Интерфакс-АВН

Российские военные обезвредили условных боевиков на учении в Таджикистане

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Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Источник изображения: "Московский Комсомолец"

Екатеринбург. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделения войсковой разведки 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели специальное учение по поиску и обезвреживанию крупного незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Всего в однодневном учении было задействовано более 500 военнослужащих от разведывательных подразделений, подразделений радиоэлектронный борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, группа условных террористов спланировала совершить ряд диверсий на российских военных объектах. Для их поиска на вертолетах в указанные район были переброшены подразделения войсковой разведки. С помощью беспилотного летательного аппарата "Тахион" группа "террористов" была обнаружена. Во время штурма специалисты радиоэлектронной борьбы применили малогабаритные комплексы радиопомех "Лесочек" для предотвращения подрыва радиоуправляемых взрывных устройств и подавления мобильной связи условных боевиков.

В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие использовали автоматическое оружие для бесшумной стрельбы, оборудованное приборами ночного видения, добавили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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