Войти
Интерфакс-АВН

Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39

991
0
0
L-39
Учебно-тренировочный самолет(УТС) L-39.

Нур-Султан. 11 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как сообщается, в ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, средства связи и объективного контроля.

L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, обучения элементам боевого применения, а также тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей.

"Полеты на самолете L-39 являются первым шагом в освоении авиации в целом. Для каждого курсанта самостоятельный вылет - знаменательный день. Это означает, что в перспективе он сможет получить допуск к следующим этапам на простой, сложный пилотаж, полеты по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям", - пояснил заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

Aero L-39 Albatros - реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летного состава, некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. По состоянию на 2018 год он продолжает эксплуатироваться в более чем 30 странах мира и является одной из основных машин для подготовки курсантов летных училищ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
L-39
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.04.2015
Рост вопреки сложностям
17.07.2013
Армия пустыни
29.12.2009
Як-130 приступил к военной службе
31.03.2009
ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СПОСОБНА ОТСТОЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 07:18
  • 147
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 13.03 07:12
  • 8
Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась
  • 13.03 04:01
  • 2
США научатся тысячами уничтожать российские танки
  • 13.03 03:59
  • 2
Западный военный округ проводит учения в шести регионах РФ
  • 13.03 02:10
  • 9
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 13.03 02:08
  • 10
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 13.03 00:40
  • 2
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day.
  • 13.03 00:17
  • 33
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 12.03 23:53
  • 15
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 12.03 20:14
  • 1
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
  • 12.03 19:57
  • 189
Дополнительные функции
  • 12.03 18:39
  • 1
Остров наведения: оборону Сахалина обеспечат новейшие С-400
  • 12.03 13:10
  • 11
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 12.03 11:20
  • 2
Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" продолжается - "Роскосмос"
  • 12.03 09:43
  • 2181
Как насчёт юмористического раздела?