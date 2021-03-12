Нур-Султан. 11 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как сообщается, в ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, средства связи и объективного контроля.

L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, обучения элементам боевого применения, а также тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей.

"Полеты на самолете L-39 являются первым шагом в освоении авиации в целом. Для каждого курсанта самостоятельный вылет - знаменательный день. Это означает, что в перспективе он сможет получить допуск к следующим этапам на простой, сложный пилотаж, полеты по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям", - пояснил заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

Aero L-39 Albatros - реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летного состава, некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. По состоянию на 2018 год он продолжает эксплуатироваться в более чем 30 странах мира и является одной из основных машин для подготовки курсантов летных училищ.