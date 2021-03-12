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ИноСМИ

Японские СМИ: российско-китайское лунное сотрудничество направлено против Америки?

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Подготовка к проведению международного авиасалона в Ле Бурже
Подготовка к проведению международного авиасалона в Ле Бурже.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Японские СМИ активно освещают подписание между «Роскосмосом» и Китайским национальным космическим управлением меморандума о сотрудничестве в создании международной научной станции на Луне. При этом видят в этом противодействие России и Китая лунным программам США и Запада. «Надвигаются новые "Звездные войны"?» - пишут они.

Основные японские средства массовой информации активно комментируют подписание между "Роскосмосом" и Китайским национальным космическим управлением меморандума о сотрудничестве в создании международной научной станции на Луне или на ее орбите. Японские медиаресурсы выделяют в сообщениях о планах в отношении МНС ее цели - создание комплекса экспериментально-исследовательских средств на поверхности и на орбите Луны, предназначенных для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

Но тут же японские СМИ начинают сомневаться в их истинности.

Государственная телерадиокорпорация NHK озаглавливает свой материал "Истинные цели России и Китая в исследованиях Луны - противодействие Америке и Западу в международных лунных программах?". В подписании российско-китайского меморандума NHK усматривает ни много, ни мало "стремление Москвы и Пекина к подрыву международных планов освоения Луны, возглавляемых США, в которых участвуют многие страны Запада, в том числе и Япония". Конкретно речь идет о том, что западный космический консорциум планирует в 2024 году осуществить полет комического корабля на Луну и высадку на нее западных астронавтов. Это известная лунная программа Artemis, к участию в которой Запад приглашал и Россию с Китаем, но те по политическим соображениям отказались.

И Россия, и Китай до сих пор предпочитали развивать самостоятельные лунные программы. Россия впервые за 45 лет возобновила исследования Луны. В октябре с Восточного улетит первый посадочный аппарат "Луна-25". Китай в конце прошлого года добился большого успеха, прилунив зонд "Чанъэ-5" и доставив на Землю 2 килограмма лунной породы.

На этот раз Россия и Китай вместе разработают дорожную карту создания лунной станции, и будут взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.

Примерно в этом же ключе подает новость о подписании российско-китайского меморандума и центральная японская газета "Асахи симбун" в статье "Россия и Китай: активное двустороннее сотрудничество в освоении Луны и дальнего космоса". В ней рассказывается о перспективах российско-китайского сотрудничества в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7". Есть также соглашение о сотрудничестве по созданию объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

"Асахи" тоже проводит мысль о том, что активизация российско-китайского сотрудничества в космосе представляет собой новый вызов западным космическим программам, осуществляемым под главенством США. Соперничество между двумя сторонами обостряется. Дополнительную остроту ему придаст реализация китайских планов по осуществлению первого полета китайских космонавтов на Луну в районе 2030 года.

Совсем в алармистском духе освещает новый этап российско-китайского сотрудничества в космосе медиаресурс бизнес-информационной империи "Нихон кэйдзай симбун" Nikkei Business. В статье, без затей озаглавленной "Столкновение в космосе: новые Звездные войны?" ресурс особый упор делает на обострение военно-космического противостояния Китая и США в контексте роста напряженности в отношениях между этими супердержавами в Индо-Тихоокеанском регионе и вообще в мире. Тут уж все средства хороши, и Китай, конечно, использует усиление своего космического потенциала в военных целях.

В этих условиях Японии, как верному военно-политическому союзнику США никуда не деться от более активного участия в военно-космических программах. Об этом откровенно говорят в японском министерстве обороны. На данном этапе чрезвычайно востребованными становятся японские системы геостационарного наблюдения и новые системы связи 5G, которые могут "спасти" мир от китайских "монстров" типа Huawei.

Япония все активнее втягивается в военно-космические программы США и их противостояние своим "звездным противникам".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
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