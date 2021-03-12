Трофейный азербайджанский Т-90С принят на вооружение армии Армении

Известно, что на начальном этапе конфликта за Нагорный Карабах азербайджанские военные бросили два своих танка Т-90С, и они достались армянской стороне.

Судя по видеокадрам, эти "девяностые" получили незначительные повреждения, и экипажи вынуждены были ретироваться из-за того, что реально могли попасть в плен.

Источник изображения: Фото: twitter.com/301_AD, Отвага2004

Источник изображения: Фото: twitter.com/301_AD, Отвага2004

Трофей на поле боя

Были предположения, что армянские военные подорвали эту технику, но, как оказалось, по крайней мере один Т-90С в настоящее время восстановлен и даже принят на вооружение.

Известно, что до конфликта у армянской стороны был всего лишь один танк такой модели.

Источник изображения: Фото: twitter.com/301_AD, Отвага2004

В камуфляже армянской армии

В этой истории удивляет непрофессионализм пропагандистов министерства обороны Армении, они выдумывали что угодно, но почему-то практически не обнародовали материалы о реальных успехах, как например захват и успешная эвакуация Т-90С.