Остров наведения: оборону Сахалина обеспечат новейшие С-400

На Сахалине завершили формирование новой системы противовоздушной обороны. Ее основу составили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также ракетно-пушечные «Панцирь-С». Группировка прикрывает не только сам остров, но и города Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Фактически вся эта территория на востоке страны превратилась в ракетный бастион.

На Сахалине завершили формирование новой системы противовоздушной обороны. Ее основу составили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также ракетно-пушечные «Панцирь-С». Группировка прикрывает не только сам остров, но и города Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Фактически вся эта территория на востоке страны превратилась в ракетный бастион.

Время «Триумфа»

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время система ПВО Сахалина прошла проверку и признана боеготовной. Работы по ее формированию были закончены в начале марта. Перевооружение на С-400 завершилось только в этом году. Затем подразделения заступили на дежурство и провели совместные учения.

1724-й зенитный ракетный полк был передислоцирован на Сахалин из Еврейской автономной области. В конце февраля об этом сообщало Минобороны.

На церемонии заступления части на боевое дежурство командующий 11-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что отныне все три полка 25-й дивизии противовоздушной обороны полностью перешли на новейшие системы С-400 «Триумф». Помимо острова, они прикрывают города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Свою готовность оборонять Сахалин полк продемонстрировал сразу же после церемонии. На тренировке он отработал отражение воздушного нападения. Военные развернули пусковые в боевое положение, провели поиск, обнаружение и классификацию условной воздушной цели.

В начале этого года Минобороны сообщило также об отправке в Южно-Сахалинскую область зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», не уточняя, в какую часть ПВО их включат. Но все перевооружаемые сейчас на С-400 полки получают в свой состав батареи ЗРПК для самообороны от воздушных и наземных угроз.

Несколько лет назад были обнародованы планы строительства на острове позиций для боевого дежурства двух дивизионов комплексов С-300В или С-400. Один из них хотели разместить у города Пинда, второй — у населенного пункта Хомутово. Предусматривались также возведение казармы для персонала и обустройство вертолетной площадки, способной принимать транспортные Ми-8.

Круговая оборона

— Зенитно-ракетный полк С-400 является мощным заградительным формированием. Но не надо забывать, что оно работает не само по себе, а в единой системе противовоздушной обороны, — рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев. — Вообще воздушное пространство прикрывается не только зенитно-ракетным огнем, но также средствами радиоэлектронного подавления и истребительной авиацией. Новая воинская часть увеличивает такие возможности. А «Панцири» нужны для прикрытия самих С-400. Укрепляются наиболее уязвимые участки государственной границы. При этом комплексы защищают не только остров. Дальность их действия позволяет уничтожать средства воздушного нападения и за его пределами, в частности в Хабаровском крае и на Курилах. В радиусе нескольких сотен километров от расположения С-400 всё будет сбиваться. А за его пределами будут работать истребительные авиационные полки.

Среди задач, которые могут решать сахалинские С-400, — защита воздушного пространства над акваторией Охотского моря.

— В случае военного конфликта подводные стратегические ракетоносцы, возможно, переместятся с пунктов базирования на Камчатке в Охотское море, где их будет трудно найти, — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Расположенные на Сахалине средства ПВО смогут обезопасить эту зону от полетов разведывательных и ударных самолетов. В этом регионе в военной обстановке, скорее всего, будет создана зона ограниченного доступа, полностью прикрытая ракетными и зенитными системами. В целом же мы видим укрепление единой системы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке.

В Биробиджане, откуда 1724-й зенитный ракетный полк передислоцировали на Сахалин, в прошлом году сформировали новую бригаду ПВО Восточного военного округа. Как сообщали «Известия», она оснащена новейшими системами С-300В4, способными сбивать не только самолеты, но и баллистические ракеты малой дальности. В ходе учений бригада отработала переброску на Курильские острова. А 1 декабря 2020 года военное ведомство заявило, что эти системы заступили там на постоянное боевое дежурство.

С-400 «Триумф» — самый передовой в мире ЗРК, способный сбивать самолеты и ракеты в радиусе 400 км. В полках, которые ими оснащены, также несут службу ЗРПК ближнего радиуса действия «Панцирь». Их задача — перехват вертолетов и небольших беспилотных аппаратов. «Панцири» охраняют дальнобойные системы на марше и на позициях, увеличивают их огневую производительность и позволяют не тратить тяжелые ракеты на низкоприоритетные цели.

В последнее время военные активно укрепляют оборону Тихоокеанского региона и, в частности, Сахалина. В прошлом году на острове была сформирована новая бригада береговой обороны. В ее состав вошли дивизионы сверхзвуковых крылатых ракет «Бастион» и низковысотный «Бал». С учетом уже имеющихся ракетно-артиллерийских войск тихоокеанское побережье России оказалось полностью защищено от высадки десанта и подхода кораблей с крылатыми ракетами.

Переоснащаются и общевойсковые части. К примеру, 39-я отдельная мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ, способные действовать в любых климатических условиях. Их экипажи проходят специальную подготовку, включающую в себя стрельбу по надводным целям.