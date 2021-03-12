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«Белый лебедь» получил новые крылья

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М с двигателями НК-32 второй серии выходит на новый этап испытаний, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 (производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК)», - заявили в пресс-службе.

«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов - предварительным испытаниям», - сказали в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что самолет уже перебазировался с Казанского авиазавода на аэродром в Жуковском. Полет под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца «прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний».

Как сообщал Интерфакс, на Казанском авиазаводе (филиал Туполева, входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160  «Белый лебедь», являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

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