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Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М завершил заводские испытания

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: rostec

В России завершили заводские тесты глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160, оснащенного новыми двигателями. Впереди у машины — новые тесты.

Модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160 и возобновление производства крылатой машины — одни из ключевых программ российского ВПК. Как сообщили в «Ростехе», модернизированный Ту-160 прошел очередной важный этап. «Самолет успешно прошел заводские испытания», — заявили в авиационном кластере госкорпорации.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец передан на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском для подготовки к следующему этапу полетов. Перелет с территории Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова совершили под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца.

Как отметили в государственной корпорации, Ту-160М получил модернизированное бортовое оборудование, позволяющее улучшить характеристики самолета, а также новые двигатели НК-32-02.

Напомним, о первом полете модернизированного бомбардировщика Ту-160М, оснащенного новыми двигателям, стало известно в ноябре прошлого года.

Ту-160 представляет собой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в СССР. Первый полет машина выполнила 18 декабря 1981 года, в эксплуатацию самолет ввели 23 апреля 1987-го. На сегодня произвели три десятка бомбардировщиков этого типа. Единственная страна, на вооружении которой сейчас состоит самолет, — Россия.

Российские Ту-160 прошли несколько этапов модернизации. Самолет среди прочего научили применять новые крылатые ракеты Х-555 и Х-101. Запуски новых образов вооружения с борта Ту-160 ранее провели во время военной операции в Сирии.

Сейчас принимают усилия по возобновлению строительства Ту-160 с нуля: ранее в воздух подняли самолет, выполненный из советского задела. Стратегические бомбардировщики новой постройки объединят старую базу и обновленную бортовую электронику, что позволит решать боевые задачи на качественно новом уровне.

Ту-160 из советского задела

Источник изображения: mir24

Отметим также, что сегодня в России разрабатывают принципиально новый стратегический комплекс ПАК ДА, который должен стать условным аналогом американского B-2 Spirit. Первый полет машина, согласно ранее представленной информации, может совершить примерно в 2025 году с принятием на вооружение приблизительно в конце десятилетия.

Примерно тогда же (либо несколько раньше) американцы намерены ввести в строй свой B-21, тоже представляющий собой в широком смысле развитие идей, заложенных в B-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Ту-160
Х-101
Х-555
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
Проекты
ПАК ДА
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