Космонавты загерметизировали все трещины на МКС

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС, сообщил представитель ЦУПа.

"Все хорошо. Можешь выключать камеру, очень хорошую картину получили мы", - сказал он в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что в среду космонавты нанесут второй слой герметика на вторую трещину на МКС. После этого 12 марта космонавты закроют люк переходной камеры для проверки наличия утечки воздуха.

Как сообщал заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко, всего на станции были обнаружены две трещины.

Накануне космонавты нанесли на вторую трещину первый слой герметика. Из-за труднодоступности трещины - она расположена под трубой - это удалось сделать только со второй попытки.

На прошлой неделе космонавты заклеили первую трещину специальной армированной заплаткой. Члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. Затем экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж вел поиски других мест утечки воздуха на МКС.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".